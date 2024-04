V UKC Ljubljana prvič izvedli novo zdravljenje neozdravljive oblike raka prostate

Na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana so uspešno izvedli prvo ciljano radionuklidno zdravljenje raka prostate pri nas. Terapijo sta prejela bolnika z razširjeno obliko raka prostate, ki je neozdravljiva. Inovacija omogoča boljše preživetje bolnikov brez napredovanja bolezni in je velik napredek v boju proti najpogostejšemu raku med moškimi.

Rak prostate je najpogostejši rak pri moških v 112 državah, tudi v Sloveniji, in predstavlja kar 15 odstotkov vseh rakov pri njih. Večinoma zbolevajo starejši od 50 let, s starostjo pa se njegova pojavnost močno povečuje. V Sloveniji s to obliko raka na leto zboli okoli 1.600 moških, okoli 400 jih tudi umre.

Pri bolnikih, ki imajo lokalno omejeno bolezen, je verjetnost ozdravitve sicer zelo visoka. Če se je rak razširil s prvotne lokacije prostate na druge dele telesa, pa govorimo o napredovalem, razsejanem (metastatskem) raku prostate, ki ga je bistveno težje zdraviti .

Zaviranje rasti rakavih celic

Kot so za STA pojasnili na Kliniki za nuklearno medicino, so pogosto prvi korak pri zdravljenju napredovalega raka prostate standardna zdravljenja, s katerimi želijo zmanjšati ali preprečiti tvorbo moških spolnih hormonov, ki spodbujajo rast rakavih celic. Ko postane rak odporen na ta zdravljenja, govorimo o raku prostate, odpornem na kastracijo, ki pa je neozdravljiv.

Na kliniki pa so pred kratkim naredili pomemben napredek pri zdravljenju te razsejane oblike raka. Pri dveh bolnikih so prvič v Sloveniji izvedli tako imenovano ciljano radionuklidno zdravljenje, ki uničuje rakave celice. Radioaktivno zdravilo – podobnega sicer že uporabljajo drugje po svetu – so več mesecev razvijali slovenski in tuji strokovnjaki z različnih področij in po navedbah sodelavcev na Kliniki za nuklearno medicino predstavlja prelomni trenutek za slovenske bolnike z rakom prostate. "Terapija sicer ne omogoča ozdravitve bolnikov, temveč podaljšuje življenje in hkrati bistveno izboljša preživetje brez napredovanja bolezni," je pojasnila predstojnica klinike Katja Zaletel.

Malo stranskih učinkov

Ciljano radionuklidno zdravljenje pomeni, da z radioaktivnim zdravilom uničijo tarčne celice, ki pri bolniku predstavljajo problem. V primeru rakavih obolenj so to rakave celice. Po besedah Zaletelove za razliko od kemoterapije, kjer učinek zdravljenja lahko občutijo vse celice v telesu, radioaktivno zdravilo uniči le rakave celice in tako ne vpliva na druga zdrava tkiva in organe. "Zdravljenje bolnikov je zato bistveno učinkovitejše, bolniki pa imajo malo stranskih učinkov," je dejala.

Novo zdravilo, ki ga bolnik prejme v žilo, je sicer za enkrat primerno le za osebe, pri katerih rakave celice izražajo prostatični specifični membranski antigen (PSMA), beljakovino, ki jo običajno najdemo na površini celic raka prostate, na normalnih celicah prostate pa je ni.

Kot je dejala Zaletelova, so prvi koraki zdravljenja pri bolnikih, ki sta nedavno prejela novo terapijo, v skladu z vsemi pričakovanji. Zaradi zahtevnosti terapevtskega postopka in omejenih prostorskih kapacitet bodo na kliniki sicer zdravljenje v letošnjem letu omogočili manjšemu številu bolnikov z razsejanim rakom prostate. Prizadevajo pa si zdravljenje omogočiti čim večjemu številu bolnikov.

Za izvedbo ciljanega radionuklidnega zdravljenja pa je ključna tudi dostopnost diagnostičnih PET-preiskav, s katerimi opredelijo tarčno tkivo. Na kliniki poudarjajo, da je v Sloveniji ta dostopnost bistveno omejena, saj kot edina država v EU nimamo primernega PET-centra s pospeševalnikom delcev, ki bi te preiskave omogočal.

Brez vzpostavitve takšnega centra slovenskim bolnikom ne morejo ponuditi vseh potrebnih preiskav tako na področju onkologije kot kardiologije, nevrologije in endokrinologije.