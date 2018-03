Znani proizvajalec športne opreme težave nakopal milijonom ljudi

Under Armour je v četrtek javnost obvestil, da je za zdaj še neznana oseba pridobila dostop do osebnih podatkov o okrog 150 milijonov uporabnikih priljubljene aplikacije za ustvarjanje prehranskega dnevnika MyFitnessPal, katere lastnik je. V podjetju vsem uporabnikom aplikacije priporočajo, naj takoj spremenijo geslo.

MyFitnessPal je ena najboljših aplikacij za sledenje zaužiti prehrani in za izgubo teže, vse za povprečnega uporabnika najbolj priročne prvine aplikacije pa so brezplačne. Kliknite na fotografijo za podrobnejši opis aplikacije. Foto: Reuters

"Naša ekipa, ki razvija MyFitnessPal, je 25. marca odkrila nepooblaščeni dostop do podatkov o uporabnikih aplikacije. Zgodil se je konec prejšnjega meseca," je Under Armour, lastnik MyFitnessPala, razkril v četrtkovem sporočilu za javnost.

Kako se je lahko tak napad zgodil, Under Armour za zdaj še ugotavlja. Hekerji so se dokopali do uporabniških imen, e-poštnih naslovov in gesel približno 150 milijonov uporabnikov.

Under Armour skupnost MyFitnessPala zaradi tega poziva, naj uporabniki takoj spremenijo gesla, a obenem tudi miri, da so napadalci ukradli šifrirana gesla, kar pomeni, da jih brez res zmogljivih orodij za dešifriranje ne morejo videti.

Under Armour je aplikacijo MyFitnessPal v začetku leta 2015 kupil za skoraj pol milijarde ameriških dolarjev. Foto: Reuters

Podatki o plačilnih karticah - MyFitnessPal ponuja določene plačljive funkcije - so ostali nedotaknjeni, saj jih Under Armour zbira v drug predalček kot osnovne osebne podatke, so še pojasnili v sporočilu za javnost.

Uporabniki MyFitnessPala za premijske prvine sicer plačujejo kar pogosto, aplikacija je namreč najdonosnejša med vsemi v kategoriji Zdravo življenje in šport.