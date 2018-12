Zmagovalni par: v navezi z najrobustnejšim telefonom

Zdi se nam, da v steni ni kompromisov, a jih izkušeni plezalci sprejemajo kar naprej. Prilagajajo se vremenskim razmeram, steni in seveda svojim zmogljivostim. Včasih morajo popustiti, pa če si še tako želijo vknjižiti natanko določeno smer ali vrh.

Prav v tem je njihova največja modrost, navežejo se v želji preživeti čudovit dan v veličastnem objemu gora, med oprimki, s prijatelji, meditativno zatopljeni v gibanje. Zakaj plezajo? Že George Leigh Mallory je leta 1924 o tem preprosto rekel: "Because it's there." Gora je preprosto tam, ni se ji mogoče upreti.

Povabilo, ki se mu ni mogoče upreti

Poznojesensko popoldne. Tudi mi se nismo mogli upreti povabilu na plezanje. Bil je verjetno edini sončni dan tega turobnega meseca in kako ga drugače preživeti kot v navezi z izkušenim plezalcem?

"Začel sem kot najstnik. V nekem pogovoru sem zatrjeval, da bom samo hodil v hribe, plezal pa ne bom nikoli … Čez dve leti sem bil že v alpinistični šoli," je povedal naš soplezalec Gregor.

Kako pa je z vzdržljivostjo plezalca? "Na začetku mora biti samo želja po gorah, stenah, plezanju, vse drugo pride samo po sebi. Če je kakorkoli drugače, je bilo plezanje samo kratka in naključna epizoda v nekem obdobju življenja. Drugače pa, kot je rekel Klement Jug – brez borbe ni zmage, brez zmage ni veličine."

Kakšen telefon potrebujemo v hribih? "Predvsem je pomembno, da mu v mrazu ne zmanjka energije. Če je zraven odporen še proti vlagi in udarcem, toliko bolje. Druge možnosti, kot so GPS, naklonomer, svetilka, kompas in podobne aplikacije, so dodatni bonus. Dober telefon pomeni, da si lahko stalno povezan s svojimi."

Pri telefonu CAT S41 najbolj ceni njegovo zanesljivo baterijo, ki mu do zdaj v ključnih trenutkih še nikoli ni odpovedala. Do živega mu ne prideta niti mraz, niti umazanija ali vlaga, ki je pri gibanju v naravi neizogibna. Zaradi robustnosti telefona CAT S41 ni nikoli v skrbeh, če mu ta slučajno pade na tla, pa tudi z rokavicami ga je mogoče povsem normalno uporabljati.

Tako kot naš soplezalec tudi mi za ljudi, ki pri pametnem telefonu ne dovolijo kompromisov, priporočamo telefon CAT S41.

CAT S41: zanesljiv, ne glede na izzive Delo v zahtevnih razmerah in zunanje športne aktivnosti zahtevajo, da si priskrbimo zanesljiv telefon, ki se lahko postavi ob bok največjim izzivom. Naj bodo to ekstremne temperature, udarci ali prah, ni se treba odpovedati pametnemu telefonu, brez katerega si ne moremo več predstavljati ne dela ne rekreacije. Proizvajalec CAT se že tradicionalno posveča razvoju najrobustnejših telefonov za različne uporabnike. Prav plezalcem in vsem, ki delajo v različnih industrijskih panogah, vojski ali civilni zaščiti, kot so gasilci in policisti, je ponudil telefon CAT S41, ki je resnično prilagojen najzahtevnejšim zunanjim pogojem.

Največja prednost: baterija

CAT S41 je robusten pametni telefon z veliko in zmogljivo baterijo. Prav to je njegova največja prednost, saj je v raziskavi med 22 tisoč uporabniki telefonov CAT kar tri četrtine uporabnikov kot največjo prednost navedlo prav življenjsko dobo baterije.

Pohvali se lahko z zelo zmogljivo litij-ionsko baterijo s 5.000 mAh, s funkcijo deljenja baterije je mogoče celo polniti druge naprave. Omogoča 44 dni stanja pripravljenosti ali do 38 ur povezanosti z omrežjem 3G, kar je koristno, če zaradi narave dela ali aktivnosti ne moremo polniti telefona.

Temperaturni šoki so zanj mala malica. Deluje namreč pri temperaturah od -25 do +55 °C.

Zaslon: sonce, vlaga ali rokavice niso ovira

CAT S41 ima izjemno svetel zaslon z diagonalo 12,7 centimetra, ki je prav zaradi dobre osvetlitve primeren za uporabo na prostem. Berljiv je pod neposrednimi sončnimi žarki.

Zaslon na dotik je občutljiv tudi za sledenje z mokrimi prsti ali ko nosimo rokavice. S svojo grobo teksturo gumijastega okvira se lepo usede v dlan.

Posebej priročna je nastavljiva tipka na daljšem levem robu telefona, ki jo je mogoče uporabiti za funkcije Push to Talk (PTT), SOS (uporabna aplikacija za delavce, ki delajo sami) ali za preprost vklop svetilke oziroma kamere.

Prah in udarci mu ne pridejo do živega

CAT S41 izpolnjuje standard IP68 in vojaški standard MIL SPEC 810G, kar pomeni, da ga odlikuje povečana odpornost proti vodi in prahu ter proti vlagi, tresljajem, udarcem in drugim zunanjim dejavnikom.

Kot so pokazali testi, prenese več padcev na beton z višine 1,8 metra. Zaslon je ojačan s steklom najnovejše generacije Corning® Gorilla® Glass 5, ki ga ščiti pred odrgninami.

Obnese se tudi kot potapljač

Vodotesnost zagotavlja do globine dveh metrov, kjer zdrži kar eno uro. Lahko ga uporabljamo tudi pod vodo.

Ima dve kameri, ki dopuščata podvodno snemanje:

- Zadnja kamera s 13 milijoni točk in LED-bliskavico ter funkcijo za samodejno ostrenje s prepoznavo faz PDAF (contrast detection and phase detection auto focus), ki jo najdemo na profesionalnih fotoaparatih.

- Sprednja kamera ima osem milijonov točk.

Pravi spominski gigant

Ima 32 GB vgrajenega spomina, od tega je 22 GB na voljo za uporabnika. S pomnilniško kartico lahko pridobimo dodatna 2 TB spomina.

Osemjedrni procesor tajvanskega proizvajalca MediaTek deluje s taktom 2,3 GHz.

Operacijski sistem Android 7.0 Nougat je na voljo v slovenščini. Telefon nam kar sam ponudi bogat katalog aplikacij za obrtnike in adrenalinske navdušence.

