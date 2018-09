Zgodilo se je, česar so se mnogi bali: konec interneta, kot ga poznamo?

Poslanci v Evropskem parlamentu so pravkar izglasovali sprejetje predloga nove evropske direktive o avtorskih pravicah. Predlog je imel ogromno nasprotnikov, ki so opozarjali , da bi lahko pomenil konec resnično svobodnega interneta v Evropski uniji.

Posebej kontroverzna sta bila 11. in 13. člen predloga. Člen 13 ponudnikom spletnih storitev (spletne strani, aplikacije, platforme) nalaga odgovornost, da začnejo uporabljati filtre, ki bi ob vsaki objavi uporabnikov preverjali, ali vsebina objave morda ne krši avtorskih pravic. Če bi se izkazalo, da jih, bi filter samodejno preprečil prikazovanje objave.

Člen 13 bi na vseh spletiščih, ki so dostopna v EU, vplival na oziroma močno omejil dostopnost fotografij, videoposnetkov, besedil, zvočnih posnetkov, objav in komentarjev na družbenih omrežjih, celo programske kode.

Člen 11 medtem predvideva uveljavitev plačila neke vrste davka na spletne povezave, ki vodijo do avtorsko zaščitenih vsebin. Če bi nekdo na svoji spletni strani delil povezavo do novice, bi bil tisti, ki jo je objavil na svojem spletišču, upravičen do denarnega nadomestila.

Kdo podpira novo direktivo in kdo ji nasprotuje

Med podporniki posodobljenega avtorskega prava v EU so predvsem glasbeniki, filmarji, pisci in drugi predstavniki medijske industrije, ki zagovarjajo stališče, da se nihče ne bi smel okoriščati na njihov račun.

Eden najbolj prepoznavnih in tudi najglasnejših podpornikov novega zakona je britanski glasbeni superzvezdnik in ustanovni član Beatlov Paul McCartney. Foto: Reuters

Največji nasprotniki nove direktive so medtem aktivisti za ohranjanje svobode interneta, ki so prepričani, da bodo spremenjena pravila kršila načela "poštene rabe" in močno omejila dostopnost informacij na spletu, ter številni vplivni računalničarji in programerji, kot sta oče svetovnega spleta Tim Berners-Lee in Jimmy Wales, ustanovitelj spletne enciklopedije Wikipedije.

Direktiva ima nasprotnike tudi med svetovno znanimi glasbeniki. Wyclef Jean, raper s Haitija, je že večkrat opozoril, da mladi glasbeniki, ki se šele prebijajo na sceno, v svojih skladbah pogosto glasbeno podlago znanih pesmi, nova evropska direktiva pa bi jim to zelo otežila in morda koga tudi odvrnila od glasbe. Foto: Reuters

Čeprav trdijo, da ji ne nasprotujejo, nova direktiva prav gotovo moti tudi tehnološke velikane, kot sta Google in Facebook. Zaradi člena 13 bodo morali na svojih platformah uvajati filtre za preverjanje morebitnih kršitev avtorskih pravic.

Več sledi ...