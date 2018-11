Zdaj tudi za slovenske vlake (nekatere) vozovnice prek spleta

Postopoma bodo krepili ponudbo vseh vrst vozovnic v notranjem in mednarodnem prometu, pripadajoča mobilna aplikacija pa bo že čez nekaj dni na Googlovi in Applovi tržnici aplikacij.

Danes so se Slovenske železnice pridružile številnim železniškim upravam, ki omogočajo nakup vozovnic prek spleta. Prodaja prek njihove spletne strani je že stekla, mobilni aplikaciji za Googlov operacijski sistem Android in Applov iOS pa sta v fazi verifikacije in ju na ustreznih spletnih tržnicah pričakujejo v prihodnjih dneh.

Sistem spletne in mobilne prodaje vozovnic Slovenskih železnic bodo sproti dopolnjevali in nadgrajevali. Zaradi tega ne načrtujejo krčenja zdajšnjih načinov prodaje vozovnic, temveč celo iščejo nove prodajne kanale. Foto: Srdjan Cvjetović

Sprva le omejena ponudba vozovnic

V preizkusnem obdobju, ki bo trajalo predvidoma do konca leta, je mogoče prek spleta (in čez nekaj dni tudi na mobilnem telefonu) kupiti navadne in povratne vozovnice za odrasle ter za otroke od 6. do 12. leta starosti (s 50-odstotnim popustom) za lokalne potniške in regionalne vlake.

Brez soglasja uporabnikov namreč še ni mogoče vpeljati profilov, ki bi potnikom omogočali bolj personalizirano uporabo spletne in mobilne aplikacije, zato je za zdaj na voljo samo anonimen način uporabe z vsemi svojimi prednostmi in omejitvami.

Brez soglasja uporabnikov (skladno z GDPR) še ni mogoče vpeljati profilov, ki bi potnikom omogočali bolj personalizirano uporabo spletne in mobilne aplikacije za nakup vozovnic Slovenskih železnic, zato je za zdaj na voljo samo anonimen način uporabe z vsemi svojimi prednostmi in omejitvami. Foto: Srdjan Cvjetović

Z vozovnico za lokalni vlak celo na vlak ICS

Potniki za vlake InterCity in ICS (InterCity Slovenija) pa bodo lahko v omenjenem preizkusnem obdobju te elektronske vozovnice uporabili tudi na teh vlakih, in sicer brez doplačila.

Kar kmalu, predvidoma postopoma do konca prvega četrtletja prihodnjega leta, načrtujejo možnost elektronskega nakupa ljubljanske (železniške) mestne vozovnice (najprej dnevne, potem tudi mesečne) in vozovnice Izletka, sledila pa bo spletna prodaja mesečnih vozovnic v prenovljenem sistemu, za kar morajo na Slovenskih železnicah od potnikov pridobiti vsa soglasja v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Sprva so na voljo le e-vozovnice za lokalne in regionalne potniške vlake, a bodo v nasprotju s potniki z običajnimi vozovnicami (na fotografiji) potniki z e-vozovnicami lahko v preizkusnem obdobju (predvidoma do konca leta) uporabili vlake InterCity in ICS brez plačila predpisanih dodatkov. Foto: Srdjan Cvjetović

Za prodajo mednarodnih vozovnic je potrebno usklajevanje s tujimi železniškimi upravami (vsaka ima namreč svoj sistem prodaje e-vozovnic), na Slovenskih železnicah pa si želijo, da bi v prihodnosti uporabniki na enem mestu lahko kupili vse, kar potrebujejo za prevoz - tudi vstopnice za dogodke, kamor so namenjeni.

Tudi skladnost z GDPR upočasnila razvoj

Ob predstavitvi nove storitve Slovenskih železnic se ni bilo mogoče izogniti vprašanju, zakaj ta storitev, ki je marsikje v Evropi že dalj časa uveljavljena, prihaja k nam šele zdaj. "Slovenske železnice so bile pred leti obremenjene z drugimi težavami, tudi finančnimi, zdaj pa je ugoden čas za razvoj," je pojasnil direktor Potniškega prometa Slovenskih železnic Boštjan Koren.

"Razvijamo rešitev, ki bo skladna z vsemi predpisi, zahtevami in zakonskimi omejitvami, tudi Splošno uredbo o varstvu podatkov, kar je prav tako podaljšalo čas razvoja," je pojasnil vodja digitalizacije pri Potniškem prometu Slovenskih železnic Nelson Šorgo.

Slovenske železnice bi rade okrepile število potnikov, kar želijo doseči tudi z obnovo infrastrukture in voznega parka. Verjamejo, da je tudi začetek spletne in mobilne prodaje vozovnic pomemben korak v to smer. Foto: Srdjan Cvjetović

Kmalu tudi kartomati

Uvedba spletne in mobilne prodaje vozovnic je del celovite prenove računalniške infrastrukture Slovenskih železnic in bo del prihodnjega integriranega sistema prodaje vozovnic, sta pojasnila Koren in Šorgo.

Tako lahko v bližnji prihodnosti pričakujemo tudi kartomate (avtomate za prodajo vozovnic) na nezasedenih postajah in postajališčih ter na najbolj obremenjenih postajah. "Želimo si, da bi vsi potniki lahko prišli do vozovnic pred vstopom na vlak, sprevodniki pa se potem lahko bolj posvetijo svojim nalogam s področja zagotavljanja varnosti in informiranja potnikov," je povedal Koren.

Del celovite prenove računalniške infrastrukture in sistema prodaje vozovnic Slovenskih železnic bo tudi uvedba kartomatov na nezasedenih postajah in postajališčih (kot je ta na fotografiji), pa tudi na najbolj obremenjenih postajah. Foto: Srdjan Cvjetović

Preveč ambiciozni načrti? Niti ne.

Na Slovenskih železnicah verjamejo, da bo tudi to korak, ki bo prispeval k temu, da se bo krivulja števila potnikov na slovenskih vlakih obrnila in da bo število potnikov naraščalo. To želijo doseči tudi z intenzivno prenovo infrastrukture in voznega parka.

"Zdaj imamo 14 milijonov potnikov letno, naš cilj čez nekaj let pa je 22 milijonov," je povedal prvi mož slovenskega železniškega potniškega prometa, ki je spomnil, da gre za številko, ki jo je takratno Železniško gospodarstvo Ljubljana v nekdanji skupni državi že dosegalo.