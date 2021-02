Z umetno inteligenco nad odpadno plastiko v morjih

Raziskovalci univerze v Barceloni so razvili programje, ki z umetno inteligenco ugotavlja prisotnost odpadne plastike v morjih in oceanih kar iz fotografij.

Uveljavljanje tega programa bi omogočilo veliko lažjo avtonomno analizo onesnaženosti morij in oceanov s plastiko, saj bi potrebne fotografije posneli skoraj povsem avtonomni droni.

Algoritem se izpopolnjuje

Največja težava pri odpadni (mikro)plastiki v morjih in oceanih je drobnost njenih delcev, zaradi česar jo je težko izslediti. Snemanje z infrardečimi kamerami je v nekaterih drugih projektih pokazalo nekaj uspeha pri njenem določanju.

Katalonski raziskovalci s področja biologije so ubrali drugačen pristop. Z uporabo algoritma so analizirali več kot 3.800 zračnih posnetkov katalonske obale Sredozemskega morja, algoritem pa so z umetno inteligenco sproti izpopolnjevali tako, da lahko z 80-odstotno zanesljivostjo odkriva in količinsko opredeli plastiko, ki plava na površini.

Avtomatizacija bo izziv

Do zdaj so razvili spletno različico tega programskega orodja, ki je na voljo profesionalcem s tega področja, narediti pa želijo tudi različico, ki bo združljiva z oddaljenimi senzorji in droni, ter tako skoraj v celoti avtomatizirati proces. Zavedajo pa se, da številni dejavniki, kot so veter, valovi in oblaki, močno otežujejo avtomatizacijo tovrstnega opazovanja.

O svojem delu in projektu MARLIT, kot so ga imenovali, so poročali v znanstveni reviji Environmental Pollution, verjamejo pa, da bodo z nadaljnjim razvojem državam članicam olajšali izpolnjevanje direktive o strategiji morja, ki med drugim narekuje spremljanje okoljskih razmer v morjih in na obalah.