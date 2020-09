Vlada sprejela pomembno odločitev o omrežjih 5G

Akos do zdaj operaterjem ni mogel postavljati dodatnih zahtev glede varnosti 5G

Trenutna ureditev področja elektronskih komunikacij, v katero spadajo omrežja 5G, pa tudi omrežja poznejših generacij, agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) ne daje podlage za nalaganje dodatnih varnostnih zahtev operaterjem elektronskih komunikacij glede zagotavljanja kibernetske varnosti, ki so istočasno povezane tudi z zagotavljanjem nacionalne varnosti, piše STA.

Prav tako morajo biti varnostne zahteve ustrezno vključene v podzakonski akt s področja varnosti in javni razpis za potrditev radiofrekvenčnega spektra, ki omogoča delovanje omrežij 5G, so zapisali na vladi.

V Sloveniji imamo komercialno omrežje 5G od julija letos. Prvi ga je vzpostavil Telekom Slovenije. Foto: Reuters

Prihajajo dodatna pooblastila in zahteve za Akos

Zato ministrstvu za javno upravo vladni sklep nalaga, da v predlog zakona, ki ureja elektronske komunikacije, med drugim vključi dodatna pooblastila regulatorju področja elektronskih komunikacij oziroma organu, pristojnemu za informacijsko varnost, za nalaganje zahtev operaterjem, lahko tudi predhodnih, za zagotavljanje kibernetske varnosti v mobilnih komunikacijskih omrežjih.

Akosu pa sklep med drugim nalaga, da v podzakonski akt s področja varnosti vključi tudi zahteve operaterjem glede zagotavljanja raznolikosti dobaviteljev na ravni posameznih operaterjev in na nacionalni ravni, da v javni razpis za podelitev radiofrekvenčnega spektra, ki omogoča delovanje omrežij 5G, iz razloga nacionalne varnosti vključi vsaj minimalne varnostne zahteve.

Ukrepe mora vsaka država članica implementirati na nacionalni ravni. Nosilec sektorja kritične infrastrukture v Sloveniji na področju informacijsko-komunikacijskih omrežij in sistemov je ministrstvo za javno upravo, koordinacijo implementacije ukrepov pa je prevzela uprava za informacijsko varnost, ki je organ v njegovi sestavi, še navaja STA.

Do konca leta bo pokritost z mobilnim signalom pete generacije Telekoma Slovenije dosegla 33 odstotkov, polni potencial tehnologije 5G pa bo uporabnikom na voljo po podelitvi dodatnih spektralnih pasov, so julija sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja. Foto: Reuters

Ustanovljena skupina za uvajanje ukrepov za izboljšano varnost 5G

Vlada je oblikovala tudi delovno skupino za implementacijo ukrepov, v kateri poleg predstavnikov uprave za informacijsko varnost sodelujejo tudi predstavniki ministrstev za obrambo, za zunanje zadeve ter za javno upravo, Slovenske obveščevalno-varnostno agencije, urada za varovanje tajnih podatkov in Akosa.

Tehnični ukrepi iz nabora orodij so večinoma v domeni operaterjev mobilnih omrežij in bodo zajeti v splošnem aktu Akosa, v domeni organov na nacionalni in ravni EU pa je večina strateških ukrepov, so dodali na vladi.

Evropski sveženj orodij za implementacijo 5G, na katerem temelji vladna strategija



Foto: Reuters

Tako imenovani 5G Toolbox Evropske komisije vsebuje tehnične ukrepe za krepitev varnosti omrežij in opreme 5G z zmanjševanjem tveganj, ki izhajajo iz tehnologije, postopkov ter človeških in fizičnih dejavnikov.



Vključuje tudi strateške ukrepe, ki zadevajo krepitev regulativnih pooblastil organov, da lahko podrobno pregledajo nabavo in uvedbo omrežja, posebne ukrepe za reševanje tveganj v zvezi z netehničnimi šibkimi točkami ter mogoče pobude za spodbujanje trajnostne in raznolike dobavne in vrednostne verige tehnologije 5G, da bi se izognili sistemskim tveganjem dolgoročne odvisnosti, so navedli na vladi.

