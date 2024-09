NT konferenca: v žarišču učinkovitost na krilih umetne inteligence in računalniška varnost

Od 23. do 25. septembra poteka 29. NT konferenca, ki združuje tehnološke strokovnjake ter odločevalce iz Slovenije in drugih držav.

"Umetna inteligenca temeljito spreminja panoge, saj izboljšuje storitve za zaposlene in stranke, optimizira poslovne procese ter spodbuja inovacije," je na predavanju ob odprtju povedala generalna direktorica Microsofta za jugovzhodno Evropo Kristina Tikhonova.

Po njenih ocenah bi do leta 2030 umetna inteligenca (UI) prispevala do 11,5 odstotka bruto družbenega proizvoda južne Evrope. To je dodaten razlog, da je UI, zlasti večanje storilnosti z njeno uporabo, eden izmed glavnih poudarkov letošnje konference.

Microsoftova regijska direktorica je med drugim izpostavila pet ključnih lekcij, ki smo se jih naučili iz dozdajšnjega vzpona generativne umetne inteligence: jasno potrebo po uvedbi UI, merljivo donosnost naložb v UI, pomen ekosistema, nujnost priprave podatkov na UI ter pomen miselnosti, ki varnost postavlja na prvo mesto.

Računalniški kriminal narekuje okrepljeno kibernetsko varnost

Druga tema, ki je glede na razmere današnjega časa še močneje prišla v ospredje, je računalniška varnost. Živimo namreč v času, ko je kibernetskih groženj, napadov ter poskusov kibernetskih prevar in zlorab vedno več. Ob vsem tem in gospodarskih pritiskih postaja kibernetska varnost nujna in ključna za varovanje digitalne infrastrukture, ki je nepogrešljiv dejavnik (digitalne) preobrazbe poslovanja.

Z zelo hitrim napredkom in razmahom UI je zagotavljanje kibernetske varnosti še bolj pereče. "Računalniški kriminal je tretje največje svetovno gospodarstvo, ki letno ustvari osem bilijonov prihodkov in zraste za 15 odstotkov," je posvarila Tikhonova.

NT konferenca je tradicionalno usmerjena na Microsoftova orodja in tehnologije. Foto: Srdjan Cvjetović

Slovenski dobri primeri zgled za regijo

Vsa leta svojega obstoja NT konferenca preučuje Microsoftove tehnologije in rešitve ter udeležencem iz vrst tehnoloških strokovnjakov ponuja priložnost za izmenjavo dobrih praks, odločevalcem pa vpogled v tehnologije, pristope in rešitve, pomembne za poslovanje podjetij in ustanov, ki jih vodijo.

Tako je kot primer dobre regionalne prakse Tikhnova predstavila primer Zavarovalnice Triglav, ki je z Microsoftovimi orodji Azure OpenAI Service in D365 preoblikovala svoje zavarovalniške delovne procese. Pri tem jim je UI omogočila avtomatizacijo, s katero so zmanjšali število ročnih opravil in stroške, obenem pa povečali zadovoljstvo tako zavarovancev kot zaposlenih.

Tikohonova je napovedala tudi, da bo Microsoftovo orodje za storilnost kmalu na voljo tudi v slovenščini, kar bo po njenih ocenah slovenskim podjetjem še bolj odprlo vrata za nadgradnjo poslovanja z UI.

Tradicionalna in tesna vključenost Telekoma Slovenije

NT konference se redno udeležujejo predavatelji in drugi s Telekoma Slovenije. Ta prav tako nudi še razstavni prostor in komunikacijske rešitve, kot je sprotno obveščanje udeležencev.

Skladno s časom, ki zahteva čim višjo poslovno učinkovitost ob nesporni in zanesljivi varnosti digitalne infrastrukture ter poslovanja v celoti, so glavna tema letošnjega razstavnega prostora Telekoma Slovenije na NT konferenci zasebna mobilna omrežja.

Del razstavnega prostora Telekoma Slovenije na 29. NT konferenci v Portorožu Foto: Srdjan Cvjetović

Ta z visoko stopnjo razpoložljivosti in zanesljivosti ter visoko zmogljivostjo, ki se kaže v velikih hitrostih prenosa podatkov in nizkih zakasnitvah, višji varnosti, ki presega odprta omrežja in je tako posebej primerna za varno obravnavo kritičnih podatkov ter občutljivih informacij, prilagodljivostjo specifičnim potrebam uporabnikov in stroškovno učinkovitostjo, zagotavlja izredno kakovostno komunikacijo predvsem podjetjem in organizacijam, kot so industrijski kompleksi, pristanišča, letališča, skladišča, raziskovalni centri ter številni drugi.

Vpogled v prihajajoče rešitve

Veliko predavanj je pokrivalo tudi zelo konkretne tehnološke rešitve, ki so pomembne za računalniške strokovnjake. Tako so med drugim spregovorili tudi o prihajajočih operacijskih okoljih, kot je Windows Server 2025, in programskih jezikih, kot je C# 13.

Tudi tokratna NT konferenca je imela družbeno odgovoren pridih. Organizatorji konference so namreč v sodelovanju s programskim odborom konference mladim iz manj privilegiranih okolij podelili 50 štipendij za enoletni dostop do naprednega učnega orodja Astra AI. Namen tega je lažje razumevanje zapletenih matematičnih konceptov in spodbujanje samostojnega učenja.