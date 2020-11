Z rimskim Kolosejem bo Lego praznoval letošnji črni petek, ki velja za mednarodni praznik nakupovanja. Največji komplet legokock v Legovi zgodovini bo mogoče na spletu in v specializiranih trgovinah Lego Store kupiti za 499 evrov.



Kolosej s svojimi 9.036 kockami je primat največjega kompleta legokock prevzel Milenijskemu sokolu. Ta komplet na temo Vojne zvezd vsebuje "le" okrog 7.500 kock.

Legov rimski Kolosej bo zaradi visoke stopnje podrobnosti in zahtevnosti sestavljanja namenjen največjim entuziastom. Temu primerna bo tudi cena. Foto: Lego

Legov Kolosej je zasnoval Rok Žgalin Kobe, Slovenec, ki za Lego kot snovalec kompletov kock za najzahtevnejše ljubitelje znamke dela že od leta 2011.

Kot je ob predstavitvi Koloseja pojasnil Kobe, največji komplet v zgodovini Lega zajema zgodovinsko esenco najbolj prepoznavne kulturne dediščine v prestolnici Italije.

Kdor ne bo imel dovolj prostora, naj raje sploh ne razmišlja o nakupu replike antične znamenitosti. Legov rimski Kolosej bo namreč precej masiven. Foto: Lego

Da bi ga izdelali kar najbolj verodostojno, so Kobe in njegova ekipa pri Legu nekoliko "goljufali", saj ima replika v primerjavi z resničnim Kolosejem nekoliko bolj strme tribune. To so storili zato, da lahko Legova maketa prikaže vse tri sloge klasične arhitekture, po katerih je znan Kolosej - jonskega, dorskega in korintskega - in hkrati ni prevelika.

To sicer ne pomeni, da Legov Kolosej ni velik. Gre za absolutno velikansko strukturo, ki počivajoč na ovalni ploščadi doseže višino 27 centimetrov, širino 52 centimetrov in globino 59 centimetrov.

Lego svoje specialiste, kar Rok Žgalin Kobe vsekakor je, plačuje zelo dobro. Povprečna letna bruto plača oblikovalcev legokock je okrog 100.000 evrov (vir:comparably.com). Foto: Reuters

Slovenčev magnum opus

Kolosej je kronski dragulj v portfelju Roka Žgalina Kobeta, ki je je prve projekte za danski Lego začel izvajati že leta 2011, trenutno pa je tam zaposlen kot višji specialist za dizajn linije Lego Architecture.

Rok Žgalin Kobe dela to, kar ljubi. Kot je za Siol.net povedal v intervjuju leta 2014, so legokocke zaznamovale že njegovo otroštvo. Že pred šestimi leti je imel doma več kot 500 kompletov kock, navdušenje pa je prenašal tudi na svojega sina. Foto: YouTube / Posnetek zaslona / Lego

Kobe je leta 2013 postal šele drugi človek v zgodovini, čigar ime je bilo napisano na škatli legokock. Takrat še prek svojega podjetja Raar je Kobe za Lego namreč oblikoval sedež Organizacije Združenih narodov, ki je nato dopolnil Legovo serijo maket znanih svetovnih zgradb Lego Architecture.

Kobe je za Lego nato zasnoval še več prepoznavnih svetovnih zgradb, kot so znameniti imperialni hotel v Tokiu, londonski Big Ben, rimski vodnjak Trevi, newyorški Kip svobode in singapurska arhitekturna ikona Marina Bay Sands.

Rok Žgalin Kobe z miniaturama tokijskega imperialnega hotela in singapurskega poslopja Marina Bay Sands. Foto: Siol.net

