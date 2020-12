Vam ne delata Facebook in Messenger? Niste edini.

Uporabniki Facebooka, Facebook Messengerja in Instagrama ste verjetno danes naleteli na težave in motnje pri uporabi aplikacij. Niste edini - izpad se je očitno zgodil po celi Evropi.

Facebook, Messenger in Instagram so danes okoli 10. ure prenehali delovati. 52 odstotkov uporabnikov aplikacije Messenger je poročalo o nezmožnosti pošiljanja in prejetja sporočil, medtem ko na Facebooku poročajo celo o popolnem izpadu. Za zdaj ni znan vzrok za moteno delovanje aplikacij, predvsem zato, ker nekaterim uporabnikom te delujejo normalno.

Delajo na tem, da težave odpravijo

Facebookov predstavnik za odnose z javnostmi je za Daily Mail potrdil, da je prišlo do popolnega izpada. "Delamo na tem, da aplikacije povrnemo v normalno stanje," je dejal in dodal, da so pri Facebooku seznanjeni s tem, da imajo uporabniki težave pri pošiljanju sporočil preko Messengerja in Instagrama.

Zemljevid prikazuje območja, kjer so uporabniki poročali o motenem delovanju Facebooka. Foto: Downdetector.com

Do izpada prišlo tudi na drugih celinah

Spletna stran DownDetector, ki grafično ponazarja, beleži in opisuje težave z aplikacijami, kaže, da je 50 odstotkov uporabnikov aplikacije Messenger poročalo o težavah pri prejemanju sporočil, okoli 30 odstotkov naj bi jih imelo težave pri povezovanju na strežnik, nekaj manj kot 20 odstotkov uporabnikov pa je poročalo o težavah pri vpisovanju v aplikacijo.

O motenem delovanju Messengerja uporabniki poročajo z vzhodne obale ZDA, Evrope in jugovzhodne Azije ter Avstralije. Foto: Downdetector.com

Pri Facebooku je 38 odstotkov uporabnikov poročalo o popolnem izpadu, 27 odstotkov pa je imelo težavo pri vpisovanju v družbeno omrežje.

O podobnih težavah poročajo tudi na Instagramu - kar 64 odstotkov uporabnikov je prijavilo težavo pri prikazovanju naslovne strani (newsfeed, op. p.), 18 odstotkov jih je imelo težave pri pregledovanju zgodb (story, op. p.), 18 odstotkov uporabnikov pa se je pritožilo nad nedelovanjem spletne verzije te aplikacije.

Zemljevid prikazuje območja, kjer so uporabniki poročali o motenem delovanju Instagrama. Foto: Downdetector.com

Pričakovati je, da bo Facebook, ki je hkrati lastnik aplikacij Messenger in Instagram, težave v kratkem odpravil.