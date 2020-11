Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministru za finance Andreju Širclju so neznanci vdrli v osebni profil na Facebooku. V njegovem kabinetu prosijo vse, ki bi morebiti prejeli sporočila tega profila, da se nanje ne odzivajo, saj bi lahko postali žrtve prevare.

O dogodku so že obvestili pristojne organe. Ob tem opozarjajo javnost na previdnost pri digitalnem komuniciranju in odzivanju na sumljiva sporočila, saj so digitalne prevare zelo pogoste.