V tragični nesreči je umrl znani teoretik zarot #video

Michael 'Mad Mike' Hughes tragically passed away today during an attempt to launch his homemade rocket. Our thoughts & prayers go out to his family & friends during this difficult time. It was always his dream to do this launch & Science Channel was there to chronicle his journey pic.twitter.com/GxwjpVf2md — Science Channel (@ScienceChannel) February 23, 2020

Kot je razvidno iz videoposnetka ponesrečenega poleta, ki je že zaokrožil po YouTubu in družbenih omrežjih, se je padalo, s katerim se je Mike Hughes do usodne sobote še vselej varno spustil nazaj na trdna tla, odprlo takoj po izstrelitvi rakete.

Napaka je ne le spremenila trajektorij rakete, temveč je tudi pomenila, da je Hughes ostal brez možnosti zaviranja. Raketa je zaradi tega na tla treščila v prostem padu, 64-letnik pa je pri tem utrpel tako hude poškodbe, da je umrl na kraju nesreče, so poročali ameriški mediji.

Videoposnetek nesreče:

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

Z raketami je poskusil dokazati, da je Zemlja ploščata

Mike Hughes, ki se ga je, zaradi njegovih kaskaderskih poskusov, oprijel vzdevek 'Nori', je bil nekdanji voznik limuzine, ki je verjel, da je Zemlja v resnici ploščata in ne okrogla.

Da je obzorje ravno in ne ukrivljeno, se je Hughes namenil dokazati z doma izdelano raketo na parni pogon, na katero je pripel kamero. Z njo je nameraval poleteti dovolj visoko, da bi lahko videl, po njegovem mnenju, "domnevno neresnično" ukrivljenost Zemlje.

Mike Hughes ob svoji raketi, na kateri je z velikimi črkami pisalo Flat Earth oziroma ploščata Zemlja. Foto: Facebook / Mad Mike Hughes

Za Hughesom je bilo do usodnega poleta nekaj neuspešnih poskusov, med tistim, ki je po njegovem mnenju marca 2018 uspel, pa ni uspelo njemu dokazati teorije o ploščati Zemlji. Zakaj je bilo tako, je poskusil nerodno pojasniti v videoposnetku na YouTubu, ki pa je zdaj že izbrisan.

Nekateri so takrat sicer hudomušno opozorili, da bi Hughes ukrivljenost Zemlje lahko videl veliko ceneje, raketa ga je namreč stala 20 tisoč ameriških dolarjev, če bi kamero pripel na vremenski balon.

Hughesova izstrelitev marca 2018:

Da Nasa in znanstveniki lažejo o resnični obliki našega planeta, verjame ogromno ljudi

Kot smo na Siol.net že pojasnili v tem članku, ima tako imenovana teorija zarote o ploščati Zemlji ("flat Earth" po angleško, op. p.), korenine v religiji, ki je skozi stoletja zagovarjala model ploščatega oziroma ravnega sveta.

Sodobni podporniki teorije o ploščati Zemlji sicer niso nujno verni, temveč, kot navaja uradno stališče mednarodnega združenja za ploščato Zemljo (Flat Earth Society), zaupajo zgolj lastnim čutom. To pomeni, da v ukrivljenost Zemlje ne verjamejo, ker je ne morejo videti od tam, kjer stojijo.

Večina satelitskih fotografij Zemlje je sestavljank oziroma so skupaj zlepljene z več različnih fotografij, saj so sateliti, ki so jih posneli, preblizu Zemlji, da bi jo v fotografski objektiv lahko ujeli v celoti. To je izvrsten argument za podpornike teorije o ploščati Zemlji ("Saj vendar tudi astronomi priznavajo, da so fotografije Zemlje iz vesolja predelane!") ki, to sicer velja pri vseh podobnih teorijah zarot, določene informacije zelo radi vzamejo iz konteksta. Tole je sicer fotografija Zemlje v "enem kosu", posnel pa jo je satelit DSCOVR, ki ni v Zemljini orbiti, temveč je zasidran v eni od tako imenovanih Lagrangejevih točk 1,5 milijona kilometrov stran in Zemljo vidi v celoti. Foto: NASA

Znanstveniki so že neštetokrat dokazali, da teorija ne drži.

Nenazadnje je "okroglost" našega planeta že pred 2.300 leti potrdil starogrški matematik Eratosten z merilno metodo, za katero je sodobna znanost pozneje pokazala, da je bila pravilna, da vseh fotografij in videoposnetkov Zemlje, ki so jih posneli sateliti in astronavti, sploh ne omenjamo.

Med branjem komentarjev znanstvenih člankov o vesolju, ki jih številni mediji objavljajo na svojih spletnih straneh ali pa na družbenih omrežjih, je mogoče zelo pogosto zaslediti opazke, da gre za laži. Mnogo bralcev namreč trdi, da astronomi in znanstveniki zavajajo javnost, saj služijo višjim silam, ki želijo skrito ohraniti zelo pomembno informacijo: Zemlja je v resnici ravna plošča, ne kroglasto vesoljsko telo. Foto: Thinkstock

A fotografije, meritve in celo fizikalne zakonitosti za zagovornike ploščate Zemlje niso argumenti v podporo okroglosti planeta. Takšne dokaze namreč zavračajo, saj z izjemo ene študije, ki je bila narejena daljnega leta 1838 in podpira teorijo o ploščati Zemlji, pa čeprav jo je pozneje zaradi kritičnih napak več znanstvenikov ovrglo, ne verjamejo v sodobno znanstveno metodo.

Po prepričanju Flat Earth Society je edina mogoča razlaga, da večina ljudi še vedno verjame v okroglo, ne ploščato Zemljo, velikanska zarota vesoljskih agencij, predvsem ameriške Nase, znanstvene stroke, svetovnih vlad in neznanih elit, ki iz ozadja vlečejo vse niti. Kakšna je njihova motivacija za to, ni znano.

Kako pa je potem torej videti Zemlja, če ni krogla, temveč velik krožnik? Nekako takole:

Foto: Wikimedia Commons

Severni pol je v sredini ploščate Zemlje, južnega ni. Celine so razporejene tako, kot jih vidimo tukaj, Antarktika pa pravzaprav ni samostojna celina, temveč izjemno visok zid iz ledu, ki obdaja celotno ploščato Zemljo in skrbi za to, da se oceani preprosto ne zlijejo "čez rob".



Roba Zemlje še nikoli nihče ni videl ali ga celo prečkal, trdijo zagovorniki ploščate Zemlje. V nekaterih različicah teorije "antarktični zid" varujejo oboroženi vladni agenti.



Tako Sonce in Luna sta medtem zelo blizu ravni Zemlji, od površja sta oddaljena okrog pet tisoč kilometrov (to lahko vidimo na prvi sliki v tem članku, ki ponazarja ploščato Zemljo).



Sonce je v resnici veliko, veliko manjše, kot trdijo znanstveniki, še zagotavljajo podporniki teorije.

