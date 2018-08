Tudi nekateri Slovenci verjamejo v ploščato Zemljo #video

Slovenci so do zdaj verjeli predvsem teoriji o chemtrailih, torej o zastrupljanju ljudi s pomočjo potniških letal. Prvi na svetu smo po iskanju s tem povezanih člankov, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.

Po teoriji o kemičnih sledeh naj bi letala na nas spuščala velike količine aluminijevih delcev in barija ter drugih snovi, s katerimi naj bi psihokemično vplivali na prebivalstvo, uravnavali število prebivalstva, vplivali na vreme, povzročali bolezni dihal ter povzročali druge zdravstvene težave.

Požare naj bi povzročali močni laserji

Požare, ki smo jih nedavno gledali denimo v Grčiji in drugih državah, naj bi povzročali posebno močni laserji, ki jih nosijo celo letala. Številni amaterski posnetki naj bi to tudi dokazovali. Dejstvo je, da taki laserji, ki lahko stopijo avtomobil, sicer obstajajo, a dokazov, da jih kdorkoli uporablja za požige, ni.

Zemlja naj bi bila ploščata in pokrita s kupolo

Vse te stvari naj bi se dogajale na ploščati Zemlji, kot trdi še ena od teorij. Zemlja naj bi bila ploščata, nekje v vesolju, prekrivala pa naj bi jo velikanska kupola, zato ne moremo pasti čez rob planeta. Sonce in Luna naj bi bila veliko bližje, kot trdijo znanstveniki, in naj bi se vrtela v smeri urinega kazalca. Zato imamo dan in noč. V primeru ploščate Zemlje in Sonca tam, kjer je, bi sicer imeli vedno dan.

Točo v Črnomlju je povzročila vojaška vaja

Nekateri v Sloveniji so prepričani, da je bila toča v Črnomlju posledica vojaške vaje Jadranski udar 2018. Takrat so tudi Črnomelj preletavala vojaška letala, ki naj bi spuščala beli fosfor, ki je povzročil točo. Po mnenju teoretikov zarote je bil Črnomelj tarča napada z vremenskim orožjem. Tarča vremenskega orožja naj bi bil tudi most v Genovi.