Umrl je eden od najpomembnejših evropskih znanstvenikov

Čeprav so mu največji preboji uspeli na področju računalništva in omrežij, je bil Peter Kirstein pravi znanstveni multipraktik. Na prestižni britanski univerzi Cambridge je postal diplomirani matematik in električni inženir, na prav tako elitni ameriški univerzi Stanford si je prislužil naziv magistra in pozneje doktorja elektrotehnike, na univerzi v Londonu (danes UCL) je zatem postal še doktor strojništva. Preden se je začel ukvarjati z razvojem internetnih standardov, je med drugim pet proučeval pospeševanje delcev v svetovno znanem švicarskem raziskovalnem centru CERN. Zares se je upokojil šele lani pri starosti 85 let. Foto: YouTube / Posnetek zaslona