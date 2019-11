Vizionarji in vizionarke, ki so ogromno naredili za tehnološki ter znanstveni napredek sodobne družbe in od katerih smo se poslovili v iztekajočem se desetletju. Nekateri so imeli dolge uspešne kariere, nekateri pa so žal umrli, še preden so rekli zadnjo besedo. Mnoge zagotovo poznate, spomnili pa smo se tudi manj znanih posameznikov, ki so imeli ključne vloge pri sooblikovanju današnjega sveta.

Steve Jobs

Steve Jobs Foto: Reuters

Jobs je bil znan kot ustanovitelj ameriškega tehnološkega podjetja Apple, k ima ogromne zasluge za tehnološki napredek sveta, saj je postavil temelje domačemu računalništvu in z iPhonom populariziral pametni telefon. S svojim drugim podjetjem Pixar je Steve Jobs tudi tlakoval pot računalniški filmski animaciji in s filmom Svet igrač leta 1995 tako rekoč spočel novo vejo filmske industrije.

Jobs je umrl 5. oktobra 2011 zaradi raka trebušne slinavke. Zdravniki so kasneje opozorili, da bi bil Jobs danes verjetno še vedno živ, če se bolezni, ko je bila ta še v zelo zgodnjem stadiju in pravzaprav zelo ozdravljiva, ne bi odločil zdraviti z alternativnimi metodami. Imel je namreč skoraj edino manj agresivno obliko raka trebušne slinavke, pri kateri je prognoza zelo obetavna.

Stephen Hawking

Stephen Hawking Foto: Reuters

Britanski fizik Stephen Hawking je bil znan po svojem delu, povezanem s črnimi luknjami in nastankom vesolja. Zagovarjal je teorijo o vzporednih vesoljih. Napisal je več priljubljenih znanstvenih knjig vključno s Kratko zgodovino časa.

Znanstveniku so pri 22 letih diagnosticirali amiotrofično lateralno sklerozo, redko in zahrbtno bolezen motoričnega nevrona. Ta ga je skoraj povsem ohromila, govoril je s pomočjo sintetizatorja govora. Zdravniki so mu tedaj napovedali le nekaj let življenja. Umrl je šele 14. marca 2018 pri starosti 76 let.

Neil Armstrong

Neil Armstrong Foto: Wikimedia Commons

Bil je prvi človek, ki je stopil na Luno. Neil Armstrong, ki se ga bo svet vedno spominjal po legendarni izjavi "Majhen korak za človeka, velik skok za človeštvo", je umrl 25. avgusta 2012 zaradi zapleta med operacijo koronarne arterije, star je bil 82 let.

Paul Allen

Paul Allen Foto: Reuters

Soustanovitelj računalniškega podjetja Microsoft Paul Allen je za posledicami raka umrl 15. oktobra 2018. Allen, ki se je z zahrbtno boleznijo začel boriti že pri 30 letih, se je po razmeroma zgodnjem odhodu iz Microsofta več desetletij ukvarjal in ogromno denarja vlagal v več različnih vej znanosti.

Med drugim je raziskoval notranji ustroj človeških možganov, financiral prvi zasebni polet v vesolje s človeško posadko, globoko pod gladino oceana blizu Filipinov odkril dolgo izgubljeno japonsko vojaško ladjo Musashi in razvijal ogromno letalo Stratolaunch, ki bo delovalo kot mobilno izstrelišče za vesoljska plovila.

Aaron Swartz

Aaron Swartz Foto: Wikimedia Commons

Do veliko prezgodnje smrti je veljal za enega najbolj nadarjenih in plodovitih programerjev na svetu.

Aaron Swartz je ogromno prispeval k današnji podobi svetovnega spleta: med drugim je zasnoval vsesplošno uporabljani protokol RSS za prejemanje novic, bil ena od ključnih oseb v organizaciji Creative Commons, ki omogoča dostop do brezplačnih fotografij, videoposnetkov in drugih vsebin, soustanovil je Reddit, najbolj obiskan spletni foruma, in podjetniški pospeševalnik Y Combinator, bil je tudi ena od gonilnih sil internetnega aktivizma.

Leta 2011 je bil Swartz aretiran zaradi vdora v računalnike ameriškega tehnološkega inštituta MIT. Zaradi tega je bil obsojen na šestmesečno zaporno kazen v zveznem zaporu ZDA, a je 11. januarja 2013 pred odhodom v zapor storil samomor. Star je bil samo 26 let.

Dennis Ritchie

Foto: Wikimedia Commons

Brez njegovega dela je malo verjetno, da bi danes uporabljali osebne računalnike, pametne telefone in celo svetovni splet.

Dennis Ritchie je namreč izumil programski jezik C in operacijski sistem Unix, temelja tehnološke infrastrukture, ki ju po vsem svetu na ogromno področjih potrebujemo še danes. Umrl je 12. oktobra 2011 v 71. letu starosti.

Joe Sutter

Joe Sutter Foto: Reuters

Američan slovenskih korenin Joe Sutter je bil vodja razvojnega programa verjetno najbolj prepoznavnega potniškega letala na svetu, boeinga 747.

Nekdanji predsednik ZDA Ronald Reagan mu je leta 1985 za dosežke na področju tehnologije in inovacij podelil nacionalno medaljo. Čeprav se je Sutter leto pozneje, potem ko je bil štiri desetletja ključni Boeingov razvijalec, upokojil, je še vedno svetoval svojemu podjetju in se vključeval v strokovne debate s področja razvoja letalstva. Na njegov 90. rojstni dan je Boeing po njem poimenoval glavno inženirsko stavbo oddelka za komercialna letala.

Sutter je umrl 30. avgusta 2016, star je bil 95 let.

Douglas Engelbart

Douglas Engelbart Foto: Wikimedia Commons

Človeku, ki je leta 1968 izvedel tako imenovano "predstavitev vseh predstavitev", se lahko danes zahvalimo za stvari, ki so nam pri uporabi računalnika samoumevne: miško, odpiranje programov v oknih, klikanje na povezave do internetnih strani.

Utemeljitelj sodobnega uporabniškega vmesnika je umrl 2. julija 2013 pri 88 letih.

Aleksej Leonov

Aleksej Leonov Foto: Reuters

Nekdanji sovjetski kozmonavt Leonov je 18. marca 1965 postal prvi človek, ki je opravil tako imenovani vesoljski sprehod. Med misijo Voskhod 2 je vesoljsko plovilo zapustil za 12 minut ter 9 sekund. Po dolgi bolezni je v starosti 85 let umrl 11. oktobra 2019.

Stephanie Kwolek

Stephanie Kwolek Foto: Wikimedia Commons

Ameriška znanstvenica poljskega rodu je med delom za kemično družbo DuPont odkrila enega najbolj uporabljanih materialov zadnjih desetletij, kevlar.

To sintetično vlakno najpogosteje povezujemo z neprebojnimi jopiči, a je zaradi izredno ugodnega razmerja med natezno trdnostjo in težo - to pomeni, da je material hkrati trden in lahek - zelo priljubljen tudi na številnih drugih področjih, na primer v gradbeništvu, avtomobilski industriji in proizvodnji glasbil

Kwolekova je v starosti 90 let umrla 18. junija 2014.

Ray Tomlinson

Ray Tomlinson Foto: Wikimedia Commons

Tomlinson je poslal prvo elektronsko pošto in ima status tako imenovanega očeta emaila oziroma e-pošte.

Tomlinson je leta 1971 med razvijanjem arpaneta, predhodnika interneta, obstoječo tehnologijo spremenil tako, da je bilo moč pošiljati tudi elektronska sporočila med dvema računalnikoma. Prej so si lahko sporočila med seboj puščali zgolj uporabniki enega računalnika.

Tomlinson je tudi prvi uporabil znak @ za elektronski naslov. Do takrat se je sicer ta znak uporabljal predvsem v trgovski dejavnosti za označevanje cen. Tomlinson je umrl 5. marca 2016, star je bil 74 let.

Nancy Roman

Nancy Roman Foto: Wikimedia Commons

Pravili so ji tudi "Hubblova mati". Astronomka Romanova je namreč imela ključno vlogo v razvoju projekta Hubble, ki je v orbito okrog Zemlje postavil enega najbolj produktivnih znanstvenih instrumentov vseh časov, vesoljski teleskop Hubble. Preberite, kaj vse je človeštvo odkrilo s Hubblom.

Romanova je v 94.letu starosti umrla na božični dan leta 2018.

Norman Joseph Woodland

Norman Joseph Woodland Foto: Wikimedia Commons

Izumil je stvar, s katero se mnogi srečamo vsak dan in jo imamo za samoumevno oziroma je pogosto sploh ne opazimo več, a bi velik del gospodarstva brez nje zapadel v kaos - črtno kodo.

Kasneje, ko je delal za računalniško podjetje IBM, je Woodland svoj prvotni izum dodelal v tako imenovano univerzalno kodo izdelkov, ki je danes industrijski standard za obliko črtnih kod. Umrl je 9. decembra 2012 pri 91 letih.

France Rode

France Rode Foto: Mediaspeed

Slovenec France Rode je med delom za ameriškega tehnološkega velikana Hewlett-Packard izumil HP-35, prvi žepni znanstveni kalkulator na svetu. HP je v treh letih in pol prodal več kot 300.000 kosov kalkulatorja, ki še vedno velja za legendarnega - obstajajo celo aplikacije za pametne telefone, ki privzeti kalkulator spremenilo v HP-35.

Rode, ki je umrl 7. junija 2017 pri starosti 82 let, je na uspeh v svojem življenju gledal takole: "Pomembno je, da sem nekaj naredil, ne pa da sem nekaj zaslužil."

Anton Mavretič

Anton Mavretič Foto: STA

Anton Mavretič se je posvečal razvoju vesoljskih tehnologij, intenzivno pa je deloval tudi na področju promocije znanosti v Sloveniji in svetu. Z znanstvenim in inženirskim delom je prispeval ključno znanje za uspešno uresničitev ciljev plovil ameriškega vesoljskega programa Voyager 1 in 2. Umrl je prejšnji teden, 21. novembra 2019, v starosti 84 let.

