Umrl je v ZDA živeči slovenski znanstvenik Anton Mavretič

Umrl je slovenski znanstvenik Anton Mavretič, ki je živel in delal v ZDA. Posvečal se je razvoju vesoljskih tehnologij, intenzivno pa je deloval tudi na področju promocije znanosti v Sloveniji in svetu.

Mavretič se je rodil leta 1934 v Boldražu pri Metliki, jeseni 1957 pa je v Ljubljani začeti študirati elektrotehniko, nadaljeval pa v ameriškem Denverju. Posvečal se je razvoju vesoljskih tehnologij na najbolj prestižnih izobraževalnih ustanovah, kot so Massachusetts Institute of Technology, Harvard University in Boston University.

Z znanstvenim in inženirskim delom je prispeval ključno znanje za uspešno uresničitev ciljev plovil ameriškega vesoljskega programa Voyager 1 in 2.

Bil je tudi dopisni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Leta 2015 mu je predsednik republike Borut Pahor podelil srebrni red za zasluge.