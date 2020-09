Trump "načeloma" zadovoljen s kupcem TikToka v ZDA

Saga, v kateri imata glavno vlogo ameriški predsednik Donald Trump in platforma TikTok, se bliža svojemu (srečnemu?) koncu: Trumpova želja, da v TikTok, vsaj kar zadeva poslovanje v ZDA, vstopijo ameriški lastniki, bo, kot kaže, izpolnjena, s tem pa bodo izginile omejitve nadaljnjega poslovanja TikToka v ZDA.

Ameriški predsednik Donald Trump je namreč zaradi kitajskega lastništva omrežje TikTok opredelil kot grožnjo nacionalni varnosti, ker je, navajajo, s podatki iz aplikacije TikTok mogoče spremljati položaje ameriških zveznih uradnikov in pogodbenih izvajalcev, graditi zbirko podatkov za izsiljevanje in izvajati korporativno vohunjenje, nato podatke izročiti kitajskim oblastem. Lastniki obtožbe vztrajno zavračajo in vztrajajo, da podatkov ne bi izročili, četudi bi jih zahtevali.

Varen oblak v ameriških rokah

Ameriška medijska hiša CNBC je poročala, da je ameriški predsednik načeloma soglašal z načrtovanim ustanavljanjem družbe TikTok Global, ki bo skrbela za poslovanje omrežja TikTok v ZDA in za večino uporabnikov drugod po svetu (podrobnosti niso razkrili). Novo podjetje naj bi zaposlovalo 25 tisoč ljudi na različnih lokacijah v ZDA.

Nova družba TikTok Global bi prevzela vse ameriške uporabnike, a tudi uporabnike iz mnogo drugih delov sveta. Foto: Reuters

Petinski delež nove družbe, katere sedež bo v ZDA, bo v skupnih rokah računalniške hiše Oracle in trgovca Walmart – natančneje, Oracle bo imel 12,5-odstotni, Walmart pa 7,5-odstotni delež. Oracle bo postal TikTokov ponudnik varnega oblaka za podatke ameriških uporabnikov, Walmart bo pa skrbel za elektronsko poslovanje in oglaševanje.

Tak dogovor bi odpravil pomisleke ameriške državne uprave o varnosti in bo omrežju TikTok omogočil, da se tik pred zadnjim trenutkom, natančneje v enotedenskem podaljšku, izogne napovedanim prepovedim poslovanja v ZDA.

Amerika meni, da bi kitajska družba ByteDance, lastnica platforme TikTok, izročila občutljive osebne podatke uporabnikov omrežja kitajskim oblastem, če bi to skladno s kitajsko zakonodajo zahtevali od njih. ByteDance te obtožbe vztrajno in odločno zavrača. Foto: Reuters

Kmalu tudi na eni od ameriških borz

Načrtovani dogovor bo prinesel okrog pet milijard evrov prihodka za ameriško davčno blagajno, obenem pa sta se nova lastnika zavezala, da bosta sodelovala pri razvoju učnih vsebin družbe TikTok Global, ki bodo temeljile na umetni inteligenci. Vsebine bodo zajemale tako temeljna znanja za otroke kot tudi specializirane tečaje za odrasle, kot je računalniško inženirstvo.

Nova družba se je tudi zavezala, da bo na eni od ameriških borz začela trgovati s svojimi delnicami, kar naj bi po ocenah borznih analitikov sčasoma povečalo lastniški delež ameriških podjetij, posameznikov in skladov.

V zadnjem trenutku enotedenski podaljšek

Dogovor naj bi sklenili do nedelje, 27. septembra. Takrat se namreč izteče enotedenski podaljšek, ki ga je ameriško gospodarsko ministrstvo odobrilo, tik preden bi morala začeti veljati prepoved poslovanja ameriških podjetij z lastnikom omrežja TikTok in njihovega poslovanja v ZDA, kot to veleva izvršni odlok ameriške administracije, sprejet 6. avgusta. Dodaten izvršni odlok, sprejet 14. avgusta, pa družbi ByteDance narekuje prodajo poslovanja v ZDA ameriškim lastnikom do 12. novembra.

TikTok je imel pripravljen tudi rezervni scenarij, saj so se že večkrat pritožili na sodišče zaradi, kot pravijo, neustavnosti in politične motiviranosti prepovedi, ki jo je sprejela administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Pregled kode da, prevzem algoritmov ne

Kitajsko podjetje ByteDance bo, kot še poroča CNBC, družbi Oracle dovolilo pregled svoje izvirne kode kot dokaz, da ni nikakršnih stranskih vrat za dostop do podatkov, toda svojih algoritmov, ki so za TikTok zelo dragoceni in pomembni, jim ne bo predala. Ne le zaradi lastnih interesov, temveč tudi zaradi nedavno sprejete kitajske prepovedi pomembnih in občutljivih tehnologij, med katerimi je tudi umetna inteligenca.

Preostalih 80 odstotkov družbe TikTok Global bo, vsaj na začetku, še vedno v rokah kitajske družbe ByteDance, dozdajšnje lastnice platforme TikTok. Ostaja vprašanje, ali bo to še vedno težava za tiste, ki menijo, da bi kitajske oblasti lahko prisilile ByteDance v vohunjenje (ameriških) uporabnikov ali v širjenje tendencioznih ali celo lažnih informacij.

V Indiji je TikTok prepovedan

TikTok in druge kitajske aplikacije sicer niso tarča zgolj ameriških oblasti: konec junija so jih prepovedali tudi v Indiji, ravno tako pa je uradni razlog grožnja nacionalni varnosti.

Prepoved so uvedli neposredno za tem, ko so kitajske vojaške enote ubile 20 indijskih vojakov vzdolž meje v Himalaji, za katero ima vsaka država svoje razumevanje poteka.

Facebook pohitel s podobno konkurenčno storitvijo

Aplikacija TikTok je že do aprila letos naštela dve milijardi prenosov, julija pa so zaznali okrog 689 milijonov aktivnih uporabnikov v več kot 200 državah, predvsem najstnikov. TikTok je nastal, ko je kitajska družba ByteDance kupila storitev Musical.ly za približno eno milijardo ameriških dolarjev (okrog 850 milijonov evrov) in takrat uvedla novo ime.

Zaradi negotovosti so nekateri ameriški uporabniki presedlali na YouTube in Instagram, zlasti na precej podobno storitev Reels on Instagram, ki jo je Facebook razvil v začetku avgusta.