Napetosti med Indijo in Kitajsko dosegle vrhunec: smrtne žrtve na obeh straneh #video

Kitajska in Indija odgovornost za ponedeljkov spopad v pokrajini Ladak pripisujeta druga drugi. Do incidenta je prišlo po zasedanju poveljnikov, ki so želeli umiriti dalj časa trajajoče napetosti. Indijska vojska je v izjavi pojasnila, da je na neki točki pogovorov kitajska stran napadla skupino indijskih vojakov, v kateri je bil tudi častnik.

''Napadli so z železnimi palicami in kamenjem''

''Napadli so z železnimi palicami in pri tem hudo poškodovali poveljujočega poveljnika. Po tem, ko je ta padel, je na območje prišlo še več kitajskih vojakov, ki so napadli s kamenjem,'' je za Reuter incident opisal neimenovani indijski vir. Temu so sledile nove kitajske okrepitve, tako da je spopad trajal nekaj ur. V obračunu ni bilo uporabljeno strelno orožje, kar je v regiji značilno ravno za to, da bi se izognili morebitnim konfliktom.

Kitajska trdi, da na njeni strani ni bilo žrtev

Kitajsko zunanje ministrstvo je potrdilo, da je prišlo do nasilnega fizičnega obračuna z indijsko stranjo. Kljub temu da je indijska stran zatrdila, da je do žrtev prišlo tudi na kitajski strani, sami tega niso potrdili.

Anurag Srivastava, predstavnik za stike z javnostmi indijskega zunanjega ministrstva, je dejal, da bi se incidentu lahko izognili, če bi kitajska stran bolj natančno sledila zavezam iz dogovora.

Kitajska stran jim ni ostala dolžna. Žao Lijan, kitajski predstavnik zunanjega ministrstva za stike z javnostmi, je zatrdil, da je Indija resno kršila dogovor. ''Šokantno je, da je 15. junija indijska stran resno kršila soglasje in dvakrat prečkala mejo, s čimer je izzvala in napadla kitajske sile.''

Mednarodna skupnost miri

Na dogodek so se že odzvali Združeni narodi (ZN) in ZDA. Dejali so, da so zaskrbljeni zaradi izbruha nasilja. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval vpleteni strani k maksimalni zadržanosti. Ameriški State Department pa je izrazil sožalje družinam 20 indijskih vojakov, ki so v konfliktu umrli. Obenem so potrdili, da pozorno spremljajo razmere.

Dolga zgodovina konflikta

Spor Indije in Kitajske nad nenaseljenimi gorskimi predeli Himalaje se vleče že več desetletij. Kitajska zahteva več kot 90 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja v vzhodni in 38 tisoč kvadratnih kilometrov ozemlja v zahodni Himalaji.

Državi sta bili na omenjenem območju v vojno vpleteni že leta 1962. Napetosti pa so se iz tistega časa prenesle tudi v sedanjost. Zadnji odmeven primer je iz leta 2017, ko so kitajske čete poskušale vdreti na indijsko ozemlje, pri tem pa so, tako kot zdaj, nasprotno stran obmetavali s kamenjem.