Rahel optimizem? Kitajska prodaja avtov spet višja.

Kitajska je največji avtomobilski trg na svetu. Maja so tam prodali 1,64 milijona novih avtomobilov.

Kitajski avtomobilski trg se očitno pobira po epidemiji koronavirusa covid-19 in trgovskemu sporu z ZDA. Po skoraj enem letu je prodaja avtomobilov na mesečni ravni spet narasla.

Maja so na Kitajskem prodali 1,64 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 1,9 odstotka več kot maja lansko leto. To je prva rast prodaje na mesečni ravni na največjem svetovnem avtomobilskem trgu po lanskem juniju.

Kakšen bo padec na letni ravni?

Kitajska vlada je trgovcem pomagala z znižanjem davkov, kupce pa so v salonih čakali tudi ugodni popusti. Epidemija je sicer le še pospešila padanje prodaje, ki na Kitajskem traja že tri leta. V zadnjih mesecih je padla tudi prodaja električnih vozil, ki so pred tem beležila visoko mesečno rast. To je bila sicer tudi posledica ukinjenih vladnih subvencij.

Po oceni kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev bi bila lahko na letni ravni letos prodaja nižja od 15 do 25 odstotkov.