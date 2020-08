Trump: ZDA bodo prepovedale TikTok

TikTok je spletno družbeno omrežje v lasti pekinškega podjetja ByteDance, ki ga je leta 2012 ustanovil Zhang Yiming. Več visokih predstavnikov ZDA je v zadnjih tednih izrazilo bojazen, da Peking omenjeno platformo uporablja v sporne namene, a je njen lastnik nato zanikal kakršnekoli zveze s kitajsko vlado, poroča STA.

Trump napovedal, da bo prepovedal priljubljeno družbeno omrežje

"Kar zadeva TikTok, ga v ZDA prepovedujemo," je v petek novinarjem na predsedniškem letalu povedal ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da bo ukrepal že danes, in sicer z uporabo izrednih ekonomskih ukrepov ali pa s predsedniškim odlokom. TikTok je priljubljen zlasti pri mlajših generacijah, ki na njem zelo rade objavljajo in gledajo kratke videoposnetke. Po poročanju STA ima po vsem svetu okoli milijardo uporabnikov.

Ameriški predsednik Donald Trump napoveduje, da bo v ZDA prepovedal spletno družbeno omrežje TikTok. Foto: Getty Images

Podjetje je ta teden sporočilo, da je zavezano k visoki stopnji transparentnosti in med drugim omogoča pregled svojih algoritmov za zaščito svojih uporabnikov in zakonitosti. "Na stotine milijonov ljudi se zbira na TikToku za zabavo in povezovanje, med njimi so tudi ustvarjalci in umetniki, ki si tako služijo kruh," so navedli in poudarili, da niso politično opredeljeni.

"Ne pristajamo na politično oglaševanje in v tem pogledu nimamo nobene agende. Naš edini cilj je ostati živahna platforma, na kateri bo lahko užival čisto vsak," je sporočil direktor Kevin Mayer. "TikTok je postal najnovejša tarča, a mi nismo sovražnik," je dodal.