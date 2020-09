V ZDA si ne bo več mogoče naložiti aplikacije Tiktok

Ministrstvo za trgovino ZDA je že pred časom opozorilo, da obe omenjeni aplikaciji zbirata podatke o lokaciji uporabnikov in aktivnosti, ki bi jih lahko uporabile kitajske oblasti. Po oceni ministrstva bi to lahko predstavljalo nesprejemljivo tveganje za ameriško nacionalno varnost. Peking je takšne obtožbe zanikal, navaja STA.

Za ameriški del morajo najti kupca

Ameriški predsednik Donald Trump je 14. avgusta podpisal izvršni ukaz, s katerim je lastniku Tiktoka, kitajskemu podjetju Bytedance, dal čas do 12. novembra, da najde ameriškega kupca za ameriški del operacij, sicer bo prepovedal njegovo uporabo v ZDA. Ker pa so v pogajanjih, da njihove operacije v ZDA prevzame Oracle, bo aplikacija za čas pogajanj še delovala v ZDA. "Trudili smo se, da ne oviramo pogajanj med Tiktokom in Oraclom," je dejal neimenovani višji uradnik ministrstva za trgovino ZDA.

V Tiktoku poudarjajo, da so zagotovili "neprimerljivo raven dodatne preglednosti poslovanja in odgovornosti, veliko več, kot so pripravljene storiti vse druge aplikacije". Pristali so tudi v neodvisen nadzor.

"Še naprej se bomo borili proti krivičnemu izvršnemu ukazu, ki grozi s preprečevanjem dostopa do platforme, ki zagotavlja delovna mesta in ljudem omogoča izražanje," je sporočil Tiktok, ki Trumpovo vlado zaradi odločitve o prepovedi tudi toži, še poroča STA.