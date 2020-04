Tragedija, vidna iz vesolja: umrl je nesrečni delfin Honey

Smrt delfina Honey je v začetku aprila potrdila neprofitna organizacija Dolphin Project.

Opozorili so, da so se za premestitev samice v njeno naravno okolje oziroma v zatočišče za živali prosto živečih vrst ob otoku Bali v Indoneziji borili do konca. A pogajanja so se vlekla tako dolgo, da je postalo jasno, da delfin, ki je bil šibkega zdravja, najverjetneje ne bi preživel selitve.

Honey je umrla 29. marca. To je bila ena prvih fotografij delfina po zaprtju akvarija Inubosaki. Foto: Reuters

V premajhnem bazenu in umazani vodi je samevala dve leti

Akvarij Inubosaki v japonskem mestu Čoši so zaradi nelikvidnosti zaprli januarja 2018. Žrtve te poteze niso bili le posamezniki, ki so izgubili službe, temveč tudi živali, ki so ostale zapuščene v razpadajočem akvariju.

Ob Honey, ki je večino življenja preživela v premajhnem bazenu, v katerem je voda po odhodu zaposlenih postajala vse bolj umazana, je bilo za zidovi akvarija zaprtih še 46 Humboldtovih pingvinov ter nekaj sto rib in plazilcev.

Leta 1954 odprt akvarij Inubosaki v mestu Čoši, ki leži na japonski pacifiški obali severovzhodno od Tokia, je najprej upravljala lokalna vlada, pozneje pa ga je prevzelo zasebno podjetje. Ko sta severovzhodno obalo Japonske leta 2011 prizadela cunami in nato še katastrofa v jedrski elektrarni Fukušima, je število obiskovalcev akvarija začelo upadati in vodstvo se je odločilo, da Inubosaki zapre. S številko 1 je označen delfin Honey, z 2 pa življenjski prostor pingvinov. Foto: Vimeo / Posnetek zaslona

Živali na srečo niso bile povsem prepuščene samim sebi, saj so jih prihajali hranit nekdanji uslužbenci akvarija, a rešitve dolgo ni bilo na vidiku.

Lani poleti je akvarij dobil novega lastnika, ki pa se prav tako ni ukvarjal s problematiko delfina, pingvinov in drugih živali. Kot je poročal Dolphin Project, naj bi nov lastnik poskusil ponovno odpreti akvarij, pozneje pa je načrtoval prodajo živali na Kitajsko. A do smrti delfina Honey se ni zgodilo nič od tega.

Japonska organizacija za zaščito pravic živali ARCJ je že leta 2018 opozarjala, da je Honey morda v smrtni nevarnosti, saj je plavala v premajhnem bazenu, v katerem so se vse bolj razraščale alge, obstajala pa je verjetnost, da je trpela za boleznijo notranjih organov. Foto: Kaisou Health Center

