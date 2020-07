Internet je v nedeljo znova vzvalovil od krohotanja zaradi direktorja Facebooka Marka Zuckerberga, ki so ga paparaci ujeli med deskanjem na Havajih.

Pozornost je namreč pritegnil njegov z zaščitno kremo za sončenje popolnoma prekrit obraz, zaradi katerega je bil superbogataš videti, kot da bi vanj nekdo pihnil kupček moke.

Mark Zuckerberg surfboards in Hawaii with way too much sunscreen https://t.co/TYcdDmBbZG pic.twitter.com/INyGVPvNY6 — New York Post (@nypost) July 19, 2020

Četrti najbogatejši Zemljan pogojno sicer ima razlog, zakaj bi uporabil več zaščitne kreme – Zuckerberg ima izredno svetlo polt, zaradi katere ga pogosto dražijo, da je videti kot duh ali kot robot –, a internet je bil neizprosen.

Po družbenem omrežju Twitter tako že kroži ogromno šal na račun njegovega s kremo na debelo prekritega obraza:

There's a fresh career just waiting for Mark Zuckerberg. pic.twitter.com/o56fyyiLCY — Ivica Milarić (@filmzadanas) July 19, 2020

google photos of mark zuckerberg over the years and you can see the human leave his body year by year pic.twitter.com/qXbQG15RNa — Sana Saeed (@SanaSaeed) July 19, 2020

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

Mark Zuckerberg just trying to become Data now? pic.twitter.com/BglPKxXy8z — Matt Murdock (@Coheed1888) July 20, 2020

Mark Zuckerberg’s white face is so cursed pic.twitter.com/1PgJo9kV48 — Pete Burns’ Confiscated Coat (@harrisonjbrock) July 19, 2020

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

Nikar ne pozabimo legendarnega stola

To sicer ni bilo prvič, da se je svet smejal Marku Zuckerbergu, je pa res, da nazadnje, ko so se mnogi zabavali na njegov račun, to ni bila ravno njegova krivda.

Aprila 2018, ko je Zuckerberg v ameriškem Kongresu prestajal zaslišanje zaradi škandala z zlorabo podatkov Cambridge Analytica, je sedel na podloženem stolu, ki je bil bolj primeren za otroka kot pa za enega najvplivnejših posameznikov v ZDA in na svetu:

Foto: Twitter

Preberite tudi: