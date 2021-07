Telekom Slovenije znova lajša ter polepšuje zdravljenje in rehabilitacijo otrok na Debelem rtiču

Telekom Slovenije je tudi letos Mladinskemu zdravilišču in letovišču Debeli rtič namenil sredstva za zdravstvena letovanja in rehabilitacijo otrok. Z donacijo Telekoma Slovenije v višini 20 tisoč evrov so sodelavci Rdečega križa poskrbeli za zunanjo ureditev mladinskega doma Martinček.

Po zatišju, ki ga je vsilila razglašena epidemija covid-19, na Debelem rtiču ponovno potekajo tudi zdravstvena letovanja in rehabilitacije, ne več samo zdraviliško zdravljenje otrok.

Pod vodstvom strokovnjakov Rdečega križa Slovenije tako zdaj ponovno izvajajo različne zdravstvene, gibalne in druge aktivnosti za udeležene otroke, pri čemer donacije Telekoma Slovenije lajšajo izvedbo programov in zagotavljanje primernih pogojev.

Povezovanje otrok z naravo

Donacijo Telekoma Slovenije je Ani Žerjal, vodji Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič, v imenu Telekoma Slovenije predal Tomaž Jontes, podpredsednik uprave. S temi sredstvi so opravili nujna vzdrževalna dela ter pripravili nove naravoslovne projekte, s katerimi otroke povezujejo z naravo.

Tako so med drugim posadili 27 dreves, označili tipične rastline v zdraviliškem parku, izdelali novo biološko pot, nastal je zdraviliški herbarij, iz lesenih naplavin, ki jih je naneslo morje, so zaposleni ustvarili formo vivo, uredili so vrt zelišč, postavili hiške za živali in pripravili brošuro o zdraviliškem parku.

"Telekom Slovenije za dobro počutje in prijetno bivanje otrok, ki prihajajo k nam na Debeli rtič, skrbi že deveto leto zapored, vse od leta 2013. S pomočjo donacij družbe smo izboljšali namestitveni standard, saj si želimo, da se otroci pri nas počutijo dobrodošle. Vsako leto nas obišče 16 tisoč otrok, med katerimi je tudi približno 1.500 takšnih, ki k nam pridejo iz socialno ogroženih okolij in ki še posebej potrebujejo toplino; mnogi med njimi morje vidijo prvič. Izboljšan standard pa je hkrati osnova za to, da lahko izvajanje zdravstvenih, izobraževalnih in športnih programov vedno več otrokom in mladostnikom omogočimo tudi zunaj poletne sezone," je ob prejemu nove donacije Telekoma Slovenije dejala Ana Žerjal, vodja Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič.

Zakaj je Debeli rtič neprecenljiv za otroke

Mladinsko zdravilišče in letovišče Debeli rtič je sodoben zdraviliški, športni in izobraževalno-pedagoški center, v katerem potekajo zdravstvena letovanja in rehabilitacije, kot so kolonije diabetikov, astmatikov ali otrok s celiakijo, letovanja otrok iz socialno ogroženih okolij, pa tudi šole in vrtci v naravi, priprave mladih športnikov v okviru športnih taborov ipd. V 65 letih delovanja je Debeli rtič skupno obiskalo že skoraj 650 tisoč otrok iz vse Slovenije.

Z enkratno obmorsko lego, blagodejno mikroklimo ter ustreznimi medicinskimi, fizioterapevtskimi in gibalnimi kapacitetami je zagotovljeno, da se otroci in mladostniki tam dobro počutijo.