Ste imeli z računalnikom dolgo mir? Za številne se bliža dan odločitve.

Čez natanko en mesec, 14. januarja 2020, bo Microsoft ukinil uradno podporo za operacijski sistem Windows 7. Tega po več kot desetih letih od izida še vedno uporablja skoraj četrtina , po nekaterih ocenah pa celo kar tretjina lastnikov osebnih računalnikov. Ti se bodo morali odločiti za eno od dveh možnosti: ali kupijo oziroma kako drugače pridobijo in namestijo Windows 10 ali pa tvegajo in še naprej uporabljajo Windows 7, ki ne bo več prejemal varnostnih popravkov in posodobitev.

S 14. januarjem 2020 bo konec tako imenovanega življenjskega cikla podpore za Microsoftov operacijski sistem Windows 7. To pomeni, da uporabniki Windows 7 po tem datumu ne bodo več prejemali novih posodobitev funkcij sistema in varnostnih popravkov, prav tako ne bodo več imeli dostopa do Microsoftove tehnične podpore za Windows 7.

Če bodo želeli, bodo uporabniki lahko pri Windows 7 vztrajali tudi po izteku življenjskega cikla podpore, a bodo s tem bolj izpostavljeni morebitnim grožnjam. Če računalniški nepridipravi v operacijskem sistemu Windows 7 odkrijejo hudo varnostno luknjo in jo zlorabijo za krajo podatkov, Microsoft ne bo ukrenil ničesar oziroma bo izdal popravek zgolj za poslovne uporabnike Windows 7.

Po mnenju analitičnega spletnega portala StatCounter operacijski sistem Windows 7 danes uporablja še 22 odstotkov vseh lastnikov osebnih računalnikov oziroma 27 odstotkov uporabnikov Windowsov, po mnenju portala NetMarketShare pa ima Windows 7 še vedno precej višji tržni delež, in sicer kar 33 odstotkov. Foto: Reuters

Posodobitve za Windows 7 bodo lahko poslovni uporabniki namreč prejemali še do leta 2023, a le, če bodo za to plačali. Drugi uporabniki možnosti plačila medtem sploh ne bodo dobili.

Pred kratkim se je sicer pojavil način, kako bi lahko "navaden" uporabnik zaobšel konec podpore za Windows 7 in tako kot poslovni uporabniki še naprej prejemal posodobitve, a je tehnično precej zapleten, obenem pa ga bo Microsoft do januarja 2020 skoraj zagotovo prepoznal in poskusil onemogočiti.

Kljub starosti še vedno zelo visok tržni delež Windows 7 priča o tem, da se bo operacijski sistem v računalniško zgodovino zapisal kot eden od najboljših in najbolj opevanih Microsoftovih izdelkov.



Foto: Reuters

Ob izidu 22. oktobra 2009 je Windows 7 z vsesplošno "spoliranostjo" namreč močno popravil zelo slab vtis, ki ga je pri uporabnikih pustil Microsoftov prejšnji operacijski sistem, zloglasni Windows Vista.



Izjemno priljubljeni Windows 7 je na vrhu najbolj uporabljanih operacijskih sistemom prepričljivo ostal tudi po izidu Windows 8 in 8.1, ki sta že zdavnaj utonila v pozabo.



Windows 10, ki je izšel poleti 2015 in ki ga je Microsoft kar nekaj časa uporabnikom celo ponujal brezplačno, je legendarno "sedmico" s tržnim deležem medtem prehitel šele januarja letos.



Sodeč po številnih spletnih anketah je Windows 7 po mnenju uporabnikov najboljši (Microsoftov) operacijski sistem vseh časov. Najvišja mesta si pogosto deli še z eno legendo, sistemom Windows XP.

Kaj torej preostane uporabnikom Windows 7? Bo treba res zapraviti več kot 100 evrov?

Kdor ne bo želel tvegati nadaljnje uporabe zastarelega operacijskega sistema, ki ne prejema več varnostnih posodobitev, a ga bo želel še naprej uporabljati, ima pravzaprav samo eno možnost: nadgradnjo na aktualni Windows 10.

Microsoft Windows 10 opisuje kot svoj "zadnji" operacijski sistem. Do nadaljnjega bodo nove funkcije, tudi tiste tako prelomne, da bi nekdaj zaradi njih izšel nov operacijski sistem, Windows 10 preprosto dodajali prek posodobitev. Foto: Reuters

Za vse tiste, ki nimajo sorodnika, ki je "dober z računalniki" in zna Windowse namestiti po alternativni poti (beri: spletno piratstvo), to pomeni, da bodo morali ali odpreti denarnico in kupiti polno licenco za Windows 10, ki v Sloveniji stane najmanj 113 evrov, ali pa se znajti na drug način.

To so štiri alternative, če za Windows 10 ne želite plačati polne cene ali se ukvarjati s piratskimi izvodi:



Nakup rabljene različice, ki jih je na spletnih straneh z malimi oglasi precej, je pogosto nekaj deset evrov cenejši od polne licence, ki jo prodajajo Microsoft in računalniške trgovine.



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Če imate originalen izvod Windows 7 ali 8.1, lahko namestite Windows 10 z uradne Microsoftove spletne strani in ga poskusite aktivirati z licenčnim ključem od prejšnjega operacijskega sistema. Čeprav Microsoft brezplačne nadgradnje na Windows 10 obstoječim uporabnikom sedmice in osmice ne ponuja več že nekaj časa, ta način aktiviranja pogosto namreč še vedno deluje.



Windows 10 lahko namestite in nemoteno uporabljate brez nakupa licence, če lahko živite z dejstvom, da boste v spodnjem desnem kotu zaslona vselej videli opozorilo, da vaš izvod sistema Windows 10 ni aktiviran (spodaj), obenem pa boste imeli omejene nekatere možnosti za prilagoditve, kot je spreminjanje ozadja.

Foto: Microsoft Ena od možnosti, ki je nekje v sivi coni med nakupom originala in namestitvijo piratskega izvoda Windows 10, je nakup licence OEM. Gre za različico operacijskega sistema, ki jo od Microsofta prejmejo proizvajalci računalnikov (OEM je kratica za Original Equipment Manufacturer oziroma proizvajalec strojne opreme).



Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona Takšne licence Windowsov načeloma niso namenjene prodaji, vendar se tako ali drugače vseeno pogosto znajdejo na spletu, kjer jih je v primerjavi z originalom mogoče kupiti res zelo poceni.



Toda pozor, uporaba OEM različice Windows 10 lahko povzroči več težav. Licenčnemu ključu lahko v primeru resnega posega v računalnik (menjava matične plošče, na primer) preneha veljavnost, Microsoft lahko kadar koli prekliče aktivirano licenco, za katero sumi, da prihaja iz omenjene sive cone, kupite pa lahko tudi mačka v žaklju - ključ OEM, ki ga je nekdo že uporabil za aktiviranje sistema.

