Slovenski bančni velikan razčistil polemike o obstoju "črnega seznama"

ravnokar so mi prijazno razlozili da je bancart dal kickstarter na crno listo. to v bistvu pomeni da se v sloveniji ne da vec backat projektov na kickstarterju. a imamo kako banko ki jih ne uporablja? — Bostjan Spetic (@igzebedze) March 26, 2019

Bankart, ki upravlja mrežo bančnih avtomatov v Sloveniji in za večino slovenskih bank deluje tudi kot posrednik pri spletnih plačilih, občasno blokira posamezne spletne trgovce in druga spletna mesta, ki sprejemajo nakazila, kar je posledica zaznanih poskusov zlorab, so iz družbe pojasnili za Siol.net.

Družba Bankart ima sedež na Celovški cesti 150 v Ljubljani, posluje pa z večino bank, ki delujejo v Sloveniji (NLB, Abanka, SKB, Nova KBM, Sberbank, Addiko Bank, Intesa Sanpaolo, UniCredit, Delavska hranilnico, Sparkasse, BKS in tako naprej). Foto: Google Zemljevidi

Za kakšne zlorabe je šlo v primeru Kickstarterja in tudi Patreona, spletne platforme, ki uporabnikom omogoča, da finančno podprejo ustvarjalce vsebin, pri Bankartu ne razkrivajo. "Preprečevanje zlorab je dinamičen postopek, zato je nemogoče dati pavšalen odgovor o vrsti in številu spletišč, kjer se to dogaja," so poudarili.

Primer ni omejen samo na Kickstarter, ukrepe, kot je blokada, pa zahtevajo banke

Pri Bankartu so pojasnili tudi, da ukrepov, v tem primeru začasne blokade posameznih spletnih mest, ne izvajajo sami, temveč izključno na zahtevo bank, s katerimi poslujejo.

Banke so namreč tiste, ki določajo kriterije za zaščito svojih komitentov, so pojasnili.

Za Kickstarter je Slovenija še vedno v Afriki

Kako dolgo bo trajala Bankartova blokada Kickstarterja oziroma ali še traja, ni znano, je pa zagotovo niso zahtevale vse banke v Sloveniji, ker so nekateri uporabniki v zadnjih dneh kampanje množičnega financiranja podprli brez težav.

Pravkar backal en projekt brez problema. Nakazal z banke, ki ima enak processor? — IceBreakr (@icebreakr) March 27, 2019

Delovanje Kickstarterja je za marsikaterega Slovenca sicer še vedno občutljiva tema, a ne toliko zaradi občasnih preprek pri nakazilih kot zaradi mačehovskega odnosa Kickstarterja do tistih prebivalcev naše države, ki želijo tam zagnati svojo kampanjo množičnega financiranja.

Kdor želi na Kickstarterju zagnati svojo kampanjo in je doma v Sloveniji, bo na seznamu podprtih držav zaman iskal svojo domovino. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

To, čeprav bo Kickstarter letos praznoval že deseti rojstni dan, še vedno ni mogoče: Slovenec, ki želi zbirati sredstva za svoj projekt, bo moral najti partnerja iz tujine oziroma iz ene od držav, ki so na Kickstarterjevem zemljevidu sveta.

