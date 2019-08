Slovenci, ki so gradili vile na Krku in hrumeli z lamborghiniji, zaviti v molk

Nekdo, ki je svoj denar vložil v nakup xauruma, slovenske kriptovalute s kritjem v zlatu, in ga zanima, kakšni so načrti za prihodnost oziroma kaj počnejo vodilne osebe v ozadju xauruma, bo to izvedel izredno težko. Profili Xaurum na družbenih omrežjih namreč niso bili osveženi že od začetka aprila, Xaurumov kanal v pogovorni aplikaciji Telegram se je spremenil v leglo prodajalcev megle, s Xaurumove uradne e-pošte za podporo uporabnikom in informacije ne odgovarja nihče. Zakaj?

Na družbenih omrežjih so profili xauruma, prve slovenske kriptovalute in ene prvih na svetu, ki ima kritje v fizičnem zlatu, mnogi Slovenci pa jo povezujejo predvsem z dragimi športnimi avtomobili, ki jih vozijo oziroma so jih v preteklosti vozili člani Xaurumove ekipe, zaviti v molk.

Zadnje Xaurumove objave na Facebooku, Twitterju in Instagramu namreč segajo v začetek aprila, uradna razprava v aplikaciji Telegram pa se je po večmesečni neodzivnosti vodilnih izrodila v leglo prevarantov, ki oglašujejo svoje kriptožetone. Objave na profilih Xauruma so bile prej razmeroma redne, v povprečju ena na od tri do pet dni.

1. april 2019, zadnja Xaurumova objava na Twitterju:

V Sloveniji se je sicer že nekajkrat zgodilo, da so na kriptovalutah oziroma kriptožetonih osnovani projekti prekinili komunikacijo z javnostjo in se zavili v molk, nato pa preprosto izginili.

Prav tako se v več kot treh dneh nihče ni odzval na vprašanje, ki smo ga poslali na Xaurumova uradna e-poštna naslova za podporo oziroma informacije. Ko smo vprašanja na ista e-poštna naslova poslali lani spomladi, smo odziv dobili že po dveh urah. Odgovora nismo prejeli niti od nekaterih vodilnih pri Xaurumu.

Xaurum so lani tudi zapustili nekateri vplivni kadri, med drugim vodja blagovne znamke Jakob Kapus in predstavnik za stike z javnostjo Robert Celestina.

Nerešeno vprašanje do nadaljnjega ostajajo tudi luksuzne vile, ki jih je Xaurum z javnim zbiranjem sredstev prek projekta Xaurum Gamma gradil v kraju Linardići na hrvaškem otoku Krk. Po tem, ko so lani oznanili, da projekt zaradi pomanjkanja denarja opuščajo, se je zapletlo pri vračanju denarja vlagateljem. Dobiti bi ga namreč morali s prodajo edine vile, ki je bila dokončana, a se je vodstvo Xauruma sprlo s poslovnim partnerjem, ki vile zaradi tega ne more prodati. Foto: Bitcointalk / Xaurum Gamma

Cena kriptovalute xaurum trenutno sicer znaša 3,5 centa, z njo pa se trguje na treh borzah. Dnevni obseg trgovanja s xaurumom je v zadnjih 24 urah znašal nekaj več kot 14 tisoč evrov, je razvidno iz podatkov na spletni strani Coinmarketcap.com.

Takole se je gibala cena kriptovalute xaurum od avgusta 2016 do danes. Na vrhuncu rasti je bila skupna vrednost vseh xaurumov v obtoku 33,3 milijona evrov, danes je približno desetkrat nižja. Zaloga zlata, v katerem ima kritje, tega je za 88 kilogramov, je trenutno tako vredna precej več (3,6 milijona evrov) od vseh xaurumov v obtoku. Foto: Coinmarketcap.com

S kriptovaluto xaurum se ne trguje več na borzi Tokens, ki jo je ustanovil slovenski kriptomilijonar Damian Merlak in ki je trgovanje s xaurumom začela ponujati šele v začetku tega leta.

Največ zaslug za Xaurumov internetni mrk ima najverjetneje FURS

Podjetje Zavod Auresco, ki upravlja Xaurum, ima od 2. februarja letos blokiran tekoči račun, je razvidno iz podatkov v poslovnem imeniku Bizi.

Tega vodstvo Xauruma oziroma Zavoda Auresco ni obešalo na veliki zvon, saj kakršnegakoli javnega pojasnila o blokadi računa, ki jim trenutno onemogoča sprejemanje vplačil za kriptovaluto xaurum, ni mogoče najti ne na Xaurumovih družbenih omrežjih, ne na spletni strani in ne v uradni Xaurumovi temi na forumu bitcointalk.org.

Blokado TRR je zgolj v Xaurumovem kanalu v pogovorni aplikaciji Telegram 7. marca, kasneje pa še sredi junija za zaprtimi vrati kriptokonference v Kranjski Gori, razkril prvi mož Xauruma in Zavoda Auresco, Zdravko Poljašević.

Kot je pojasnil Poljašević, se je Zavod Auresco znašel pod drobnogledom Finančne uprave RS, ki je sklenila, da državi dolguje 541 tisoč evrov neplačanega davka na dodano vrednost in davka na dobiček. Ker davčni dolg presega 50 tisoč evrov, je bila blokada njihovega tekočega računa samodejna.

Xaurum je bil tudi sponzor profesionalnega kolesarskega moštva. Foto: Ljubljana Gusto Xaurum

"Trenutno bijemo boj z davkarijo. Ne vemo, ali bomo zmagali, vemo pa, da imamo prav."

V Zavodu Auresco so po besedah Poljaševića prepričani, da je zahteva Fursa po plačilu davka na dodano vrednost neupravičena, saj se to ne sklada z dejavnostjo, ki jo opravljajo v zavodu, zahteva po plačilu davka na dobiček pa je nenavadna, saj Zavod Auresco deluje kot neprofitno podjetje.

"Trenutno bijemo boj z davkarijo. Ne vemo, ali bomo zmagali, vemo pa, da imamo prav," je junija v Kranjski Gori povedal Zdravko Poljašević. Foto: Vimeo / Posnetek zaslona

Poljašević je junija na kriptokonferenci v Kranjski Gori dejal, da so v boj proti odločitvi Finančne uprave RS vpletli več odvetnikov. Na Telegramu je medtem že 23. aprila zapisal, da so primer pripravljeni peljati vse do Evropskega sodišča.

Na Finančni upravi RS primera zaradi varovanja davčne tajnosti niso komentirali.

