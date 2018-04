Avtomobilska eksotika, ki jo vozijo tudi slovenski kriptobogataši

Američan Peter Saddington je lani jeseni, ko je bitcoin začenjal vzpon proti cenovnim rekordom, kupil rabljenega lamborghinija huracana in zanj odštel 200 tisoč ameriških dolarjev. Za svojo italijansko cestno pošast je trgovcu plačal kar z bitcoini, ki jih je že leta 2011 kupil za vsega tri ameriške dolarje. Za lamborghinija je glede na to, da je cena bitcoina v vmesnem času zelo zrasla, v resnici tako odštel nekaj več kot 100 ameriških dolarjev. Foto: YouTube

V zadnjem letu je avtomobile znamke Lamborghini kupilo toliko novopečenih kriptobogatašev, ki so bitcoin in druge kriptovalute kupili takrat, ko so bile še poceni, in jih drago prodali ob lanski eksploziji cen, da je lastništvo lamborghinija v mnogo skupnostih postalo merilo za to, kako uspešno je nekdo vlagal v kriptovalute.

Italijanski proizvajalec eksotičnih avtomobilov je v letu 2017 sicer dosegel rekordno prodajo. Nove lastnike je dobilo 3.815 njegovih superšportnikov, kar je 10 odstotkov več kot leta 2016.

Lamborghinija vozi tudi eden najmlajših kriptobogatašev na svetu Eddy Zillan. Kliknite na fotografijo za zgodbo. Foto: Instagram/Eddy Zillan

To sicer še ne pomeni, da je imel Lamborghini lani prodajni uspeh prav na račun vlagateljev v kriptovalute, saj je med drugim predstavil dva nova avtomobila, modela avendator S in huracán performante.

A prav lani so cene kriptovalut tudi zrasle najbolj do zdaj in ustvarile številne nove milijonarje. Zanimiva je tudi primerjava medija Quartz, ki kaže, kako je prodaja avtomobilov znamke Lamborghini rasla sorazmerno z rastjo cene kriptovalute ethereum.

Prav oče kriptovalute ethereum Vitalik Buterin je pred časom sicer javno okrcal skupnost vlagateljev v kriptovalute, ki so obogateli na hitro in svoje premoženje začeli razkazovati z nakupi dragih avtomobilov. Dejal je, da bo zapustil svet kriptovalut, če se bo tak trend nadaljeval, saj je zaradi lamborghinijev kmalu nihče več ne bo jemal resno. Internet se je na njegovo godrnjanje odzval s tole umetnino, na kateri Vitalik v naročju drži majcenega lamborghinija aventadorja. Buterin je sicer eden od najbogatejših posameznikov v svetu kriptovalut, vrednost njegovega premoženja v kriptovaluti ethereum je ocenjena na skoraj pol milijarde dolarjev. Foto: Reddit.com

Lamborghinije voziji tudi slovenski kriptobogataši

Superšportnik znamke Lamborghini, natančneje model huracán, sodeč po objavah na družbenih omrežjih Facebook in Instagram, pripada tudi enemu od ustanoviteljev slovenske kriptovalute Xaurum, ki ima kritje v zlatu:

Foto: Instagram/Jure Ristič/Posnetek zaslona

Lamborghiniju na zgornji fotografiji (na sredini) družbo delata tudi BMW M4 (levo) in Nissanov superšportnik GT-R (desno). Trojico avtomobilov, ki jih občasno tudi zamenja kakšen drug prestižen štirikolesnik, je mogoče na naših cestah, glede na objave v skupini V živo s slovenskih cest na Facebooku, ki ima skoraj 23 tisoč članov, videti kar pogosto.

Fotografijo avtomobila znamke Lamborghini je na svoj javni profil na družbenem omrežju Facebook sicer objavil tudi Matjaž Škorjanc iz podjetja Nicehash, in sicer samo nekaj dni pred hekerskim napadom, v katerem je še neznani storilec Nicehashu ukradel za več kot 50 milijonov evrov bitcoinov:

Foto: Facebook/Matjaž Škorjanc/Posnetek zaslona

Damijan Merlak, soustanovitelj svetovno znane borze s kriptovalutami bitstamp in lani šesti najbogatejši Slovenec, je po drugi strani na svoj profil na družbenem omrežju Instagram nekoč objavljal fotografije svoje električne Tesle S, nazadnje pa je bilo videti, da prisega na znamko Mercedes-Benz, natančneje na športno izvedbo modela CLA:

