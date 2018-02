Slovenski kriptokovanec med najobetavnejšimi kriptovalutami na svetu #video

V svetu kriptovalut odmeva tudi slovenska zgodba. Kriptokovanec xaurum je namreč plod slovenskega razvoja, ki ima v nasprotju z drugimi kriptovalutami, ki obstajajo v virtualnem svetu, dejansko podlago in vrednost v zlatu. Na spletni strani Forbes so xaurum tako označili za eno od petih najobetavnejših kriptovalut na svetu, kar daje dodatno zaupanje vlagateljem, ki so zaradi zadnjih pretresov na trgih kriptovalut postali previdnejši.

Novinarka: Suzana Kozel/Video: Planet TV

Xaurum je prva slovenska in edina kriptovaluta na svetu, ki ima vrednost v plemeniti kovini, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV. "Ne glede na razmere na trgu xaurum ohranja določeno vrednost in to mu omogoča prav zlato," pojasnjuje vodja blagovne znamke 10 4 Jakob Kapus.

Slovensko kriptovaluto, ki jo hranite v svoji elektronski denarnici, lahko kadarkoli zamenjate za zlato. V primerjavi s preostalim novodobnim denarjem, ki nastaja s pomočjo spletnega rudarjenja, se xaurum kuje, zlato pa hranijo v švedski hranilnici. "Za xaurumom stoji 129 kilogramov zlata ali štirje odstotki zlatih rezerv Slovenije," je povedal vodja prodaje za srednjo Evropo Domen Vidergar.

Ena od najbolj obetavnih kriptovalut na svetu

Toda zakaj bi nekdo namesto zlata, ki tradicionalno velja za dobro naložbo, raje kupil kriptovaluto xaurum? "Za tisoč evrov bi stranka leta 2015 dobila 20 gramov zlata. Če bi leta 2015 kupila za tisoč evrov xaurumov, kaj bi se zgodilo? V protivrednosti se kupi 20 gramov zlata. Stranka bi po takratni ceni pol centa dobila 192 tisoč xaurumov. Če zavrtimo čas naprej in se ustavimo v sedanjosti, bi se količina zlata povečala za devetkrat na 180 gramov, količina se je povečala za devet, vrednost xaurumov pa bi danes presegla 40 tisoč evrov," je dejal Vidergar.

Slovensko kriptovaluto lahko kupite na spletnih kripto borzah, ali z bitins kuponi. Xaurum, ki so ga v tujini označili za eno od bolj obetavnih kriptovalut na svetu, kot plačilno sredstvo medtem sprejemajo že nekatera domača podjetja.