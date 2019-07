Se Huawei v Evropi za vsak primer že pripravlja na "plan B"?

Huawei bi z morebitno dokončno izgubo dostopa do storitev, za katere licenčnino trenutno plačuje Googlu, izgubil ogromno. Brez Googlovega Androida in aplikacij bi bil namreč prisiljen v razvoj lastnega ekosistema za pametne telefone, to pa je nekaj, kar se je v preteklosti že izkazalo za izredno težko. Na Huaweievo srečo se sicer že šušlja, da bo vlada ZDA določenim podjetjem odobrila dovoljenje, da bodo lahko še naprej trgovala s kitajsko družbo.

Huawei bi z morebitno dokončno izgubo dostopa do storitev, za katere licenčnino trenutno plačuje Googlu, izgubil ogromno. Brez Googlovega Androida in aplikacij bi bil namreč prisiljen v razvoj lastnega ekosistema za pametne telefone, to pa je nekaj, kar se je v preteklosti že izkazalo za izredno težko. Na Huaweievo srečo se sicer že šušlja, da bo vlada ZDA določenim podjetjem odobrila dovoljenje, da bodo lahko še naprej trgovala s kitajsko družbo. Foto: Reuters

Čeprav so se močno zaostreni odnosi med ZDA in kitajskim proizvajalcem elektronike Huawei v zadnjih dneh nekoliko otoplili , se Huawei, sodeč po najnovejši potezi, še naprej pripravlja na morebitno uresničitev enega od zanj najmanj ugodnih scenarijev. Pri Uradu EU za intelektualno lastnino je namreč oddal vlogo za registracije blagovne znamke Harmony. Tako namerava Huawei na evropskem trgu imenovati svoj lasten operacijski sistem za pametne telefone in osebne računalnike, ki ga bo potreboval, če mu trgovinski spor Kitajske in ZDA morda dokončno vzame dostop do Androida.

Huawei je vlogo za registracijo blagovne znamke Harmony pri EUIPO (Urad Evropske unije za intelektualno lastnino) potihoma oddal v petek, 12. julija.

Iz opisa vloge je razvidno, da gre za ime operacijskega sistema za mobilne naprave in osebne računalnike:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Čeprav Huawei tega uradno še ni potrdil, je Harmony najverjetneje evropsko ime njegovega rezervnega načrta: HongMenga, operacijskega sistema, ki bi na pametnih telefonih nadomestil Android (in morda tudi Windows na osebnih računalnikih MateBook), če Huaweiju ne uspe rešiti spora z vlado ZDA.

HongMeng so kot Huaweievo lastno zamenjavo za Android v zadnjih dveh mesecih začeli omenjati zato, ker so ZDA Huawei maja uvrstile na tako imenovani črni trgovinski seznam, ki Huaweiju onemogoča, da bi še naprej kupoval ameriško tehnologijo. Prepoved vključuje tudi Googlov operacijski sistem Android in tako rekoč vse prepoznavne storitve, kot so trgovina z aplikacijami Google Play, Gmail, YouTube, Googlov Zemljevid. Foto: Matic Tomšič

Huawei je blagovno znamko HongMeng na Kitajskem registriral že 24. maja oziroma le pet dni po novici, da je Huawei padel v nemilost pri vladi ZDA.

Istega dne so pri EUIPO registrirali tudi blagovne znamke Huawei ARK OS, Huawei ARK, ARK in ARK OS. Sprva so se pojavila namigovanja, da se bo tako imenovala globalna različica Huaweievega novega operacijskega sistema, a gre morda prej za ime platforme za razvoj aplikacij zanj.

Opis blagovnih znamk Ark, ki jih je Huawei pri EUIPO registriral 24. maja, je videti nekoliko drugače od tistega za Harmony. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Nov operacijski sistem je za Huawei absolutni izhod v sili, veliko raje bi še naprej imel Android

Huawei je prejšnji petek razkril, da je prva izbira operacijskega sistema za njegove prihajajoče pametne telefone še naprej Android, ne Harmony oziroma HongMeng, ki naj bi ga Huawei kot alternativo Androidu, če bi jo kdaj potreboval, sicer razvijal že od leta 2012.

Ena od prvih žrtev ameriške blokade trgovanja s Huaweiem sta bila pametna telefona Honor 20 in Honor 20 Pro. Honor, Huaweieva hčerinska družba, ju namreč še vedno ni začel prodajati, pa čeprav sta od predstavitve minila že skoraj dva meseca. Foto: Reuters

HongMenga po besedah predsednika družbe Huawei Lianga Huaja obenem sploh niso razvijali za pametne telefone ali računalnike, temveč za naprave, ki tvorijo internet stvari. Na isto stvar je prejšnji teden opozoril tudi Huaweiev direktor in ustanovitelj Ren Zhengfei.

Huawei še vedno na črnem seznamu ZDA, a prihodnost je morda svetla



Čeprav se je spor med vlado ZDA in Huaweiem v zadnjih dneh nekoliko omehčal, ameriškim podjetjem, ki sodelujejo z njim, pa prekinitev partnerstva s kitajsko družbo ne bi bila ravno všeč, Huawei do nadaljnjega ostaja na črnem seznamu ZDA.



Nekatera ameriška podjetja bi lahko sicer že v kratkem, neuradno se omenja zgolj dvotedenski rok, od vlade ZDA pridobila ustrezna dovoljenja za nadaljevanje trgovanja s Huaweiem. Ko in če se bo to zgodilo, bo veliko bolj jasna tudi prihodnost Huaweievih pametnih telefonov in drugih naprav.

