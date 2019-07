Popuščanje napetosti med ZDA in Huaweijem, a le postopoma

Huawei si gotovo želi, da bi se vse vrnilo na raven, preden so iz ZDA prišle grožnje in napovedi o prekinitvi poslovanj ameriških podjetij z njimi.

Huawei si gotovo želi, da bi se vse vrnilo na raven, preden so iz ZDA prišle grožnje in napovedi o prekinitvi poslovanj ameriških podjetij z njimi. Foto: Reuters

Po nekajtedenski prepovedi sodelovanja ameriških podjetij s kitajskim visokotehnološkim podjetjem Huawei se razmere vendarle umirjajo – a vse še ni na zeleni veji.

Čeprav se za zdajšnje in bodoče uporabnike Huaweijevih pametnih telefonov, tablic in prenosnikov celo v tistih nekaj tednih največjih napetosti vendarle ni spremenilo nič, je zanimanje za Huaweijeve najnovejše telefone padlo, padle pa so tudi cene njihovih starejših modelov (novih in rabljenih).

Jesen bo prinesla več odgovorov

Nekaj negotovosti ostaja le glede prihodnosti še neobjavljenih novih modelov pametnih telefonov Huawei (vedno manj, če smo iskreni).

Zato pozorno spremljamo, kaj se bo dogajalo z novo serijo pametnih telefonov Mate 30, ki jih, kot smo že vajeni iz dozdajšnjega Huaweijevega koledarja, pričakujemo jeseni.

Naslednike pametnih telefonov serije Mate 20 (na sliki Huawei Mate 20 Pro), serijo Mate 30, pričakujemo sredi jeseni. Foto: Bojan Puhek

Niti Googlu ni do tega, da bi prekinili poslovanje

ZDA sicer Huaweija niso odstranile s svojega črnega seznama, a je ameriški gospodarski minister Wilbur Ross potrdil, da se bodo dovoljenja za sodelovanje in trgovanje s Huaweijem vendarle izdajala takrat, ko to ne bo ogrožalo nacionalne varnosti, in "varnim podjetjem".

To je vendarle znamenje počasne normalizacije odnosov med ZDA in Kitajsko, ki so maja zavreli po hitri odločitvi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da ameriškim družbam prepove sodelovanje s Huaweijem. Trump je Huawei obtožil nedopustnega sodelovanja s kitajsko vlado, kar Huawei ves čas ostro zanika in poudarja, da ameriška administracija za svoje obtožbe nima nobenega dokaza.

Takrat so tudi ameriška podjetja, predvsem Google, od katerega Huawei licencira operacijski sistem Android in razne storitve za pametne telefone, opozarjala, da prekinitev sodelovanja lahko prizadene tudi njih.

Google je eden večjih Huaweijevih dobaviteljev in si zaradi obsega tega sodelovanja gotovo ne želi prekinitve. Foto: Google

Pravo vprašanje je trgovinsko nesorazmerje med ZDA in Kitajsko

Gospodarski svetovalec ameriškega predsednika Larry Kudlow je ob tem sicer opozoril, da bodo pogoji za pridobivanje dovoljenj olajšani le za omejen čas, poroča časnik Financial Times. Če trgovinska pogajanja med ZDA in Kitajsko ne bi napredovala, bi lahko ZDA ponovno zaostrile pogoje, še predvidevajo pri omenjenem časniku.

Ravno trgovinska nesorazmerja med ZDA in Kitajsko naj bi namreč bila poglaviten razlog, zaradi katerega je ameriški predsednik Donald Trump sploh zaostril svoj odnos do Huaweija, s tem pa tudi do Kitajske nasploh.

Medtem pa ameriški finančni minister Steven Terner Mnuchin pošilja bolj spravljiva sporočila. Kot poroča poslovni časnik The Wall Street Journal, Mnuchin spodbuja ameriške dobavitelje Huaweiju, naj si priskrbijo dovoljenja in tako ustvarijo razmere za nemoteno nadaljevanje poslovanja s tem kitajskim visokotehnološkim podjetjem.

Trenutno najzmogljivejši Huaweijevi pametni telefoni so v seriji P30 – glavni izvršni direktor enote za naprave Richard Yu na predstavitvi v Parizu. Foto: Srdjan Cvjetović

Z dodatnim jamstvom nagovarjajo negotove potrošnike

Huawei medtem išče načine, kako v javnosti ponovno dvigniti zanimanje na raven pred odločitvijo ameriškega predsednika Trumpa konec maja, ki je pri marsikom porodila vprašanja, kaj se bo s Huaweijem zgodilo, če mu Amerika res povsem obrne hrbet.

Tako so se (tudi v Sloveniji) vsem, ki se od 10. julija do konca tega meseca odločijo za nakup enega izmed pametnih telefonov v njihovi trenutno najzmogljivejši seriji P30 (in ga do takrat tudi registrirajo v aplikaciji HiCare) odločili zagotoviti 12-mesečno dodatno jamstvo na zaslon ali zadnje strani.

Jamstvo je v primeru nenamernega padca, udarca ali stiskanja med običajno uporabo mogoče uveljaviti na pooblaščenem servisu Huawei, in sicer za eno brezplačno menjavo poškodovanega ali razbitega zaslona oziroma zadnje strani telefona.