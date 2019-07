Morda bo še ta mesec Huawei spet lahko kupoval ameriško tehnologijo in storitve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morda bo še ta mesec, čeprav z nekaj več birokracije, obnovljena dobave ameriških komponent in storitev kitajskemu tehnološkemu podjetju Huawei.

Foto: Bojan Puhek

Nekako istočasno pa je odbor za znanost in tehnologijo britanskega parlamenta pristojnemu ministru v Londonu poročal, da ni našel nobenih dokazov ali tehničnih utemeljitev, ki bi upravičile prepoved sodelovanja družbe Huawei pri gradnji mobilnih omrežij pete generacije na Otoku.

Ameriška podjetja bodo sicer še vedno potrebovala dovoljenja ameriških oblasti, za katera niso znane zahteve ali merila. To namiguje, da bodo za vsak posamezni primer odločali ločeno.

Reuters se sklicuje na izjavo neimenovanega predstavnika ameriškega tehnološkega podjetja, ki naj bi mu ameriški državni uradnik na visokem položaju zatrdil, da je potrebna dovoljenja mogoče pridobiti že v dveh tednih.

Vloge že prihajajo

Isti vir navaja, da sta dva ameriška proizvajalca čipov že napovedala, da bosta zaprosila za ustrezna dovoljenja. Pravni strokovnjaki menijo, da ameriška podjetja nimajo česa izgubiti, če zaprosijo zanje.

Maja je ameriško gospodarsko ministrstvo dodalo Huawei na seznam podjetij, ki jim ameriška podjetja ne smejo dobavljati izdelkov in storitev. Toda prejšnji mesec je po pogovorih s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom ameriški predsednik napovedal omilitev teh omejitev, pred dnevi pa je ameriški gospodarski minister Wilbur Ross to potrdil z izjavo, da bodo dovoljenja izdajali v primerih, ko to ne bo pomenilo grožnje ameriški nacionalni varnosti.

Trenutne omejitve ameriškim podjetjem vendarle dopuščajo prodajo Huaweiu, ko gre za izdelke za vzdrževanje omrežij in za zagotavljanje programskih nadgradenj Huaweievih naprav.