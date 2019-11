Samsung Galaxy S11 bo gradil na fotografiji in videu

Snemanje videa z ločljivostjo 8K, fotoaparat s tipalom z občutljivostjo 108 milijonov pik in novimi načini snemanja, zaslon z razmerjem stranic 20:9 – to naj bi bile nekatere "top" lastnosti novih telefonov Samsung Galaxy S11.

Približno tri mesece (točnega datuma predstavitve še ne vemo) nas loči od naslednje generacije Samsungovih pametnih telefonov serije Galaxy S11 in, tako kot vsakič pred objavo novih vrhunskih telefonov, je to obdobje, ko marsikateri namigi že uidejo v javnost – tudi iz takih virov, ki so se že velikokrat pokazali kot zanesljivi.

Novi načini snemanja fotografij

Največ novosti bo s področja fotografije – gotovo z odličnim razlogom, odkar je Huawei s svojo serijo pametnih telefonov P30 in za Evropo še nesojeno serijo Mate 30 na tem področju lestvico postavil zelo visoko.

Kot je poročal portal XDA Developers, so izboljšave našli predvsem v programski aplikaciji kamere, ki bo del novega uporabniškega vmesnika One UI 2.0. Zaznali so tudi nove načine snemanja, med katerimi so tudi Director’s View, Night Hyperlapse, Single Take Photo in Vertical Panorama.

Galaxy S11 may put these powerful camera features in your hands https://t.co/HbXStraC12 — SamMobile (@SamMobiles) November 17, 2019

Ali bo Samsung končno uporabil svoje zmogljivo tipalo?

Fotografske in video izboljšave bodo verjetno tudi pri strojni opremi – vedno več govora je, da bo imelo tipalo ločljivost kar 108 milijonov pik. To ne preseneča, ker Samsung dobavlja to tipalo tudi nekaterim drugim proizvajalcem mobilnih telefonov, čeprav ga vse od lani, ko ga je uradno predstavil, še ni vgradil v nobenega od svojih telefonov.

Samsung Camera hints at new Director’s View Mode, Night Hyperlapse, Single Take Photo, and more https://t.co/YpB0QRB6CS pic.twitter.com/MxcftgmpMY — XDA Developers (@xdadevelopers) November 16, 2019

Videu naj bi se prilagodila tudi geometrija telefona, tako bi bilo razmerje stranic zaslona lahko 20:9 – za primerjavo, vsi telefoni letošnje serije Galaxy S10 imajo razmerje stranic zaslona 19:9, razmerje 20:9 pa je pri Samsungu že doživelo premiero, in sicer na modelu Samsung Galaxy A70.

Samsung Galaxy A70 je med prvimi telefoni tega južnokorejskega proizvajalca, katerega razmerje stranic zaslona je 20:9. Foto: Peter Susič

Nove razsežnosti kakovostnega videa (če bo na voljo tudi ustrezen procesor)

Programska koda aplikacije za kamero vsebuje tudi možnost snemanja videa v ločljivosti 8K s hitrostmi do 30 slikic v sekundi.

Toda nujen pogoj za takšno zahtevno procesiranje je tudi ustrezen procesor in takšen procesor bi lahko dobili ravno pravočasno za novo serijo Samsung Galaxy S11. Če ne, bo ta novost, vsaj za Samsung, morala počakati poletje in novo serijo Galaxy Note 11.

The Galaxy S11 with Snapdragon 865 is absolutely destroying AI benchmarks. pic.twitter.com/a2UH65MzMo — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 18, 2019

Povsem zanesljivo sicer ni, je pa zelo indikativno

Vir dodaja, da analiza programske kode aplikacije za pametni telefon ne more biti povsem zanesljiv kazalnik, kajti ni natančne navedbe, na katere telefone bo ta koda nameščena. Prav tako ni nobenega jamstva, da se Samsung do februarja, ko nekako pričakujemo nove enajstke, ne bo premislil.

Toda izkušnje iz prejšnjih let, ko so analize aplikacij nakazale na lastnosti, ki so se potem res pojavile v naslednjih modelih, le potrjujejo, da teh dejstev in namigov nikakor ni za spregledati.