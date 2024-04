Umetnost fotografije v dobi umetne inteligence

V današji dobi, kjer je ena od najpogostejših dejavnosti zajemanje trenutkov v objektiv kamere, je Samsung z mobilno umetno inteligenco Galaxy AI znova definiral umetnost fotografije. Galaxy AI s svojimi naprednimi funkcijami, kot sta Generativno urejanje in Predlogi za urejanje, prinaša novo dimenzijo v svet fotografiranja, omogoča ustvarjalcem, da svoje vizije izrazijo z neprimerljivo lahkotnostjo in sofisticiranostjo.

Foto: Samsung

Generativno urejanje: Magija v vsakem kliku

Generativno urejanje (Generative Edit) s pomočjo tehnologije Galaxy AI1 odpira vrata do neomejenih možnosti ustvarjanja. Ali gre za popolno izbrisovanje neželenih elementov iz ozadja ali za ustvarjanje kompleksnih vizualnih kompozicij, ki presegajo meje običajne fotografije, funkcija omogoča uporabnikom, da svoje ideje uresničijo brez potrebe po obsežnem znanju o urejanju fotografij. Predstavljajte si, da lahko z nekaj preprostimi koraki transformirate svoje fotografije, dodate ali odstranite elemente, spremenite ozadje in tako pripovedujete zgodbe, kakršne ste si vedno želeli povedati.

Foto: Samsung

Predlogi za urejanje: Vaš osebni fotograf

Samsung razume, da vsak trenutek šteje in s funkcijo Predlogi za urejanje (Edit Suggestion) mobilna umetna inteligenca postane vaš osebni asistent fotografije, ki vam svetuje, kako najbolje ujeti in izboljšati vaše posnetke. Ta inteligentna funkcija analizira sceno, svetlobo in kompozicijo ter predlaga optimalne nastavitve za izboljšanje kakovosti vaših fotografij. Ne glede na to, ali ste na potovanju, prijateljskem srečanju ali posebnem dogodku, Predlogi za urejanje zagotavljajo, da boste vsakič znova ustvarili popoln posnetek.

Foto: Samsung

Povezovanje s svetom skozi objektiv

V globokem morju digitalnih vsebin mobilna umetna inteligenca ne stoji le kot tehnološki dosežek, ampak kot most, ki povezuje uporabnike s svetom okoli njih. S funkcijami, kot sta Generativno urejanje in Predlogi za urejanje, Galaxy AI spodbuja uporabnike, da raziskujejo, eksperimentirajo in delijo svoje zgodbe na nove, izvirne načine. Fotografija ni več le ujetje trenutka, ampak ustvarjanje vizualnih pripovedi, ki odražajo našo individualnost, čustva in izkušnje.

S posodobitvijo operacijskega sistema One UI 6.1 Samsung prinaša napredne Galaxy AI funkcije širokemu krogu svojih naprav. Zdaj so te vrhunske inovacije dostopne na napravah Galaxy S23 serije, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 in Galaxy Tab S9, omogočajoč uporabnikom, da s pridihom ustvarjalnosti ujamejo, obdelajo in delijo svoje življenjske trenutke.

Doživite svet mobilne umetne inteligence in prejmite čudovit darilni paket

Vstopamo v dobo, kjer tehnologija in človeška ustvarjalnost skupaj oblikujeta prihodnost dela. Mobilna umetna inteligenca, kot jo predstavlja Samsung z Galaxy AI, odpira nove dimenzije produktivnosti, kjer so rutinske naloge avtomatizirane in omogočajo posameznikom, da svoj čas in energijo usmerijo v bolj ustvarjalne ter za njih pomembne naloge.

Vsi kupci, ki bodo med 5. aprilom in 5. majem 2024 kupili telefon Galaxy S24, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 ali Galaxy S23 FE bodo prejeli darilni paket fitnes zapestnico Galaxy Fit3 in brezžične slušalke Galaxy Buds FE. Ob nakupu Galaxy S24 Ultra,Galaxy S24+ ali Galaxy Z Fold5 pa bodo kupci prejeli darilni paket tablični računalnik Tab A9 4/64 Wi-Fi, Galaxy Fit3 in Galaxy Buds FE. Vse informacije in pogoje najdete na spletni strani Samsung. Promocija velja pod pogojem registracije v Samsung Members najkasneje do 26. 5. 2024.

1. Galaxy AI funkcije bodo na voljo brezplačno vsaj do konca leta 2025 na podprtih Samsung Galaxy napravah.

Naročnik oglasnega sporočila je SAMSUNG.