Začenja se drugi, odločilni krog izbora

Glasovi bralcev Siol.net so odločili, kateri kandidati so se uvrstili v drugi krog. Glasovanje v drugem krogu poteka od 6. marca do 6. aprila.

Tudi letos poteka tekmovanje Naj Digi v šestih kategorijah. V petih kategorijah so pametne naprave, pri čemer so v prvem krogu tekmovali kandidati, ki so jih predlagali predstavniki proizvajalcev ali njihovih pooblaščenih distributerjev in prodajalcev. Za vsako od teh kategorij je vsak predlagatelj lahko prispeval do dva kandidata.

Šesta kategorija so (slovenske) trgovine z mobilnimi dodatki, kjer ni bilo posebnih predlogov, temveč so pravico sodelovanja v prvem krogu pridobile vse, ki prodajajo tovrstne izdelke.

Svoje favorite lahko podprete z glasovanjem na naslednji povezavi: v vsaki kategoriji je šest kandidatov.

Kako poteka izbor

Po prvem krogu, kjer so v vseh kategorijah odločali glasovi bralcev Siol.net, je šest najvišje uvrščenih kandidatov v vsaki kategoriji napredovalo v drugi krog. Tudi v drugem krogu bodo odločilno vlogo imeli glasovi bralcev – pri izbiri trgovine z mobilnimi dodatki tudi tokrat v celoti.

V petih kategorijah, kjer nastopajo naprave (pametni telefon – najboljši nakup, najzmogljivejši pametni telefon, pametni telefon z najboljšo kamero, slušalke, pametna ura) pa glasovi bralcev prispevajo 80 odstotkov točk, preostalih 20 odstotkov točk pa prispevajo ocene štiričlanske komisije, ki jo sestavljajo po en predstavnik treh največjih slovenskih mobilnih operaterjev in uredništva Digisveta na Siol.net.

Za zmago tekmujejo …

V drugem krogu izbora Naj Digi 2024 se bodo tako v posameznih kategorijah pomerili naslednji tekmovalci (navedeni so po abecednem zaporedju):

PAMETNI TELEFON – NAJBOLJŠI NAKUP

Apple iPhone 14

Apple iPhone 15

Huawei P60 Pro

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy S23 FE

NAJZMOGLJIVEJŠI PAMETNI TELEFON

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro

Honor Magic V2

Huawei P60 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

PAMETNI TELEFON Z NAJBOLJŠO KAMERO

Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro

Huawei P60 Pro

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

Xiaomi 13 Pro

SLUŠALKE

Apple AirPods Pro (2nd)

Apple AirPods Pro (3rd)

Bose Quietcomfort Earbuds Ultra

Bose Ultra Headphones

Samsung Galaxy Buds2 Pro

Sony WH1000XM5

PAMETNA URA

Apple Watch Ultra

Garmin fēnix 7X Pro

Huawei Watch GT 4

Huawei Watch Ultimate

Samsung Galaxy Watch5 Pro

Samsung Galaxy Watch6

TRGOVINA Z MOBILNIMI DODATKI

Big Bang

Gizzmo

Mimovrste

Samsung

Telekom Slovenije

Telemach

Tudi v drugem krogu pet nagrad

Po koncu prvega kroga se je sreča nasmehnila petim bralcem Siol.net, ki so oddali svoje glasove. Podobno bo tudi v drugem krogu, kjer je predvidenih ravno tako pet nagrad.

Glavna nagrada za bralce Siol.net, ki bodo glasovali v zaključnem krogu izbora Naj Digi 2024.

Glavna nagrada je darilni bon LifeClass v vrednosti tisoč evrov, podelili pa bomo tudi dve majici Siol.net, eno odejo Siol.net in ene brezžične slušalke.

