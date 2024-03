Trije novinci med pametnimi telefoni, ki lahko že zdaj postanejo vaši

Pametni telefon Honor Magic6 Pro, ki ne skriva svojih ambicij za uvrstitev na sam vrh premijskih telefonov, je od danes naprodaj v Sloveniji, Samsung pa je začel predprodajo svoje nove serije Galaxy A, ki jo je obogatil z modeloma Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G.

Honor Magic6 Pro so svetovni javnosti predstavili 25. februarja v Barceloni na predvečer letošnje izvedbe največjega svetovnega dogodka s področja mobilnih komunikacij Mobile World Congress.

Zelena je ena od dveh barv pametnega telefona Honor Magic6 Pro. Foto: Bojan Puhek Kot smo pri najbolj premijskih telefonih vajeni že več let, je eden izmed poudarkov tega telefona fotografija, zato so pri Honorju še posebej ponosni, da je Honor Magic6 Pro prvi pametni telefon, ki mu je DXOMARK 2024 podelil pet zlatih oznak za zadnjo kamero ter kamero za selfije, zvočno izkušnjo, zaslon in vzdržljivost akumulatorja.

Ne omaga in hitro okreva

Sistem (zadnjih) kamer na pametnem telefonu Honor Magic6 Pro so poimenovali Honor Falcon, združuje pa glavno (širokokotno) in ultraširoko kamero ter teleobjektiv, ki slonijo na močnih specifikacijah in umetni inteligenci.

Med presežniki, ki jih izpostavljajo kot prednost tega telefona, je tudi akumulator z zmogljivostjo 5.600 miliamperskih ur, ki se ponaša s prenovljeno temeljno tehnološko zasnovo, naprednim upravljanjem energetske učinkovitosti ter podporo za hitro žično in brezžično polnjenje SuperCharge.

Priporočene cene

Honor Magic6 Pro med drugim obljublja tudi privlačne in uporabniku prilagojene funkcije, ki jih poganja umetna inteligenca. Ta trenutno daleč najzmogljivejši pametni telefon proizvajalca Honor je v Sloveniji od danes dostopen v zeleni in črni barvi po priporočeni maloprodajni ceni 1.299 evrov, ob vezavi naročniškega razmerja pri mobilnem operaterju pa je cena občutno nižja, plačilo pa omogočeno po delih.

Samsungova novinca, kot pri seriji Galaxy A pričakujemo, pa merita v srednji cenovni razred, kjer je konkurenca najbolj neizprosna. Samsung Galaxy A55 5G in Galaxy A35 5G bosta na voljo v dveh konfiguracijah pomnilnika in shrambnega prostora, pri čemer bo za Galaxy A35 5G priporočena redna maloprodajna cena za cenejšo konfiguracijo 389 evrov, za Galaxy A55 5G pa 549,90 evra. Tudi pri teh vezava naročniškega razmerja omogoča nižjo ceno in plačilo po obrokih.

Barve pametnega telefona Samsung Galaxy A55 5G Foto: Samsung

Samsungova ugodnost predprodaje

Samsung svojo serijo pametnih telefonov Galaxy A opredeljuje kot dokaz zavezanosti, da so najboljše mobilne inovacije ter zabavne in poglobljene mobilne izkušnje na voljo vsem. Funkcijam in značilnostim najvišjega razreda, ki so že našle svojo pot v serijo pametnih telefonov Samsung Galaxy A, se je letos pridružila varnostna funkcija Samsung Knox Trezor, ki uporabnikom obljublja kibernetsko varno okolje delovanja.

Redna prodaja obeh novincev serije Samsung Galaxy A se bo začela 29. marca, v predprodaji, ki se je začela danes in bo trajala do razprodaje zalog ali najpozneje do 28. marca, bo Samsung ob nakupu enega od teh pametnih telefonov ob predhodni prijavi prek aplikacije Samsung Members podaril brezžične slušalke Galaxy Buds FE.