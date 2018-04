Internet je navdušil veličasten prizor, ki ni s tega sveta

Avgusta 2014 je raziskovalno plovilo Rosetta evropske vesoljske agencije po desetletnem lovu dohitelo komet 67P/Čurjumov-Gerasimenko in nato do septembra 2016 krožilo okrog njega. Pri tem je kamera na plovilu ustvarila nekaj fotografij, ki so bile objavljene šele pred kratkim, neki uporabnik Twitterja pa jih je zdaj predelal v izjemen posnetek, ki je nemudoma postal spletni hit.