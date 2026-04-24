Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Petek,
24. 4. 2026,
1.00

Osveženo pred

6 dni, 15 ur

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Petek, 24. 4. 2026, 1.00

Današnji horoskop: levi si boste želeli v višave, dvojčke bo razočaral partner

ženska, dekle | Foto Pexels

Horoskop za 24. april. Preverite, kaj vam piše v zvezdah.

Oven

Največ nemira in nezadovoljstva vas danes čaka na čustvenem področju. Vezani se nikakor ne boste mogli uskladiti s partnerjem, samski pa boste zaman pogledovali za osebo, ki vam je ukradla srce. Najbolje bi bilo, da vezani in samski stopite korak nazaj in počakate na razplet okoliščin.

Bik

Danes bo imela velik vpliv na vaše počutje oseba, ki ste ji slepo zaupali, a vam bo zadala usodni udarec. Spoznali boste njen "pokvarjeni obraz", toda vi ji ne boste ostali dolžni. S primerno potezo ji boste vrnili milo za drago. Zaradi tega se boste počutili odlično in začutili boste notranji mir.

Dvojčka

Zanos vašega partnerja se bo zmanjšal, vi pa se boste začudeno spraševali, kam sta izginili romantika in nežnost. Verjetno pretiravate, saj tudi vi ne posvečate dovolj pozornosti njegovim željam. Samski boste prejemali veliko pozornosti s strani nasprotnega spola, a se še ne boste pripravljeni odločiti.

Rak

Danes boste odkrili formulo, kako posvečati ogromno časa in pozornosti službi ter obenem biti v prostem času aktivni, se družiti z družino, bližnjimi, sorodniki in prijatelji. Posvetite se tudi finančnemu področju, ki je le videti dobro. Zaradi bolj zdravega načina življenja boste danes začutili, da ste polni elana.

Lev

Največ energije boste namenili novemu znanju, ki vam bo koristilo pri vsakdanjem življenju. Bili boste zdravi in umirjeni. Nekaj vas bo vodilo v višave, morda celo v gore ali pa zgolj k novim optimističnim ciljem. Morda se boste znašli tudi v neprijetni zagati, nato pa si boste v samoti celili rane.

Devica

Doživeli boste pravi intelektualni preboj, ki vam bo na poslovnem področju prinesel izjemne uspehe. Uspešni boste tako na individualni ravni kot tudi pri delu v skupini. V drugi polovici dneva pa si le privoščite težko zasluženi oddih. Brez slabe vesti lahko ugasnete telefon in se predate tišini.

Tehtnica

Samski boste danes hrepeneli po stabilnosti v vašem življenju, vendar stvari ne bodo potekale po načrtu. Nekaj vas bo spravilo iz tira. Poskusite se čim manj razburjati zaradi tega. Vezani pa boste danes skušali skleniti nek kompromis s partnerjem. Najboljše bi bilo, da bi prosili neko tretjo osebo, da poda svoje mnenje. 

Škorpijon

Doma vas bodo bližnji danes hvalili, nadvse zadovoljni so namreč zaradi vašega preteklega uspeha. Vaša dobra volja in veselje se bosta odrazila tako na vašem počutju kot zdravju samem. Samskim se obeta vzpon na ljubezenskem področju, vezani pa lahko pričakujete predvsem nekaj sprostitve v partnerjevem objemu.

Strelec

Danes bo okoli vas polno nesoglasij in nesporazumov, vi pa se nikar ne vtikajte vanje. Pustite, naj se ljudje sami zmenijo, vi pa poskrbite za svoje težave, ki jih še posebej na čustvenem področju ne bo manjkalo. S partnerjem se morata nujno pogovoriti, saj se neprestano vrtita okoli istih težav.

Kozorog

Vezani se zavedajte, da vašemu partnerju veliko pomenijo že male pozornosti. Zato napravite nekaj lepega, kar bo vaši boljši polovici ogrelo srce. Samski lahko pričakujete neko novico glede vaše simpatije, ki ni nujno, da bo tako pozitivna, kakor pričakujete. Nikar ne bodite preveč razočarani.  

Vodnar

Pričakujte dogovor o nekem novem finančnem prilivu. Dokazali boste, da vam lahko zaupajo neko odgovornejše delo, ker imate dovolj izkušenj in zrelosti. Na poslovnem in tudi na materialnem področju se bo stanje popolnoma uredilo. Tako dobre volje kot boste danes, že dolgo niste bili.

Ribi

Na zasebnem področju se danes ne boste mogli izogniti nekemu razočaranju, ki bo zaznamovalo velik del dneva. Kljub temu poskušajte pregnati slabo voljo in se skušajte prepričati v to, da se bo na koncu vse dobro izteklo. Saj veste, da velikokrat stvari navsezadnje niso takšne, kakršne se zdijo.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
