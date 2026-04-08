Astronavti misije Artemis 2, ki se po poletu okoli Lune že vračajo na Zemljo, so v ponedeljek in torek posneli nove fotografije Lune in naše galaksije, Rimske ceste. Na poti proti domu so se astronavti prek zvočne povezave pogovarjali tudi s kolegi na Mednarodni vesoljski postaji (ISS).

Fotografije pogleda na Luno so nastale 6. aprila, ko je kapsula Orion preletela oddaljeno stran Lune, ki ni vidna z Zemlje.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

7. aprila so nato posneli še našo galaksijo, Rimsko cesto.

Following a successful lunar flyby, the Artemis II astronauts captured this breathtaking photo of our galaxy, the Milky Way, on April 7, 2026. pic.twitter.com/pzqcLZNB71 — NASA (@NASA) April 8, 2026

Zgodovinski prelet Lune

Astronavti misije Artemis 2 so izvedli zgodovinski prelet Lune in dosegli razdaljo, s katero so se od Zemlje oddaljili bolj kot katerikoli človek do zdaj. Med tem so iz vesolja posneli spektakularne prizore, kot sta "Zemljin zahod" in popoln Sončev mrk.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Med sedemurnim preletom je posadka posnela približno deset tisoč fotografij, pri čemer je opazovala Lunino površino iz do zdaj nevidene perspektive, pri čemer je Sonce osvetlilo približno 21 odstotkov oddaljene strani Lune.

Foto: Reuters

Foto: Reuters Foto: Reuters

Astronavti na poti domov klepetali s kolegi na ISS

Na poti proti Zemlji se je četverica astronavtov nekaj minut prek zvočnega klica pogovarjala tudi z astronavti, ki so trenutno na Mednarodni vesoljski postaji (ISS), po navedbah STA poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Na vprašanje astronavtke na ISS Jessice Meir, kakšen se ji je zdel pogled na Zemljo in Luno iz Oriona, je Christina Koch odgovorila, da jo je presenetila ne le Zemljina lepota, temveč tudi tema, ki jo obdaja, kar jo je naredilo še bolj posebno.

Meir in Koch sta leta 2019 opravili prvi skupni vesoljski sprehod na ISS, v katerem so sodelovale izključno ženske. "Jessica, vedno sem upala, da bova spet skupaj v vesolju, a si nikoli nisem mislila, da se bo to zgodilo," je dejala Koch.

"Zabavno je biti hkrati z vami v vesolju," pa je dejal kanadski astronavt iz Oriona Jeremy Hansen.

Posadka, ki jo sestavljajo ameriški astronavti Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman in Kanadčan Jeremy Hansen, naj bi se na Zemljo vrnila v soboto zgodaj zjutraj po srednjeevropskem času, ko naj bi njihovo vesoljsko plovilo Orion pristalo v Tihem oceanu.

Foto: Reuters