Avtorji:
M. T., STA

Ponedeljek,
6. 4. 2026,
22.22

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

NASA Luna vesolje Artemis 2

Zgodovinski trenutek: človek še ni bil dlje od Zemlje

Artemis II | Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja. | Foto Reuters

Prva človeška odprava proti Luni po 50 letih se je s kapsulo Orion na raketi Space Launch System iz ameriškega vesoljskega izstrelišča Cape Canaveral odpravila v sredo zvečer. Približno 24 ur kasneje je s posebnim manevrom zapustila zemeljsko orbito in odtlej poslala več posnetkov Zemlje in vesolja.

Foto: Reuters

Astronavti misije Artemis 2 so na svoji poti proti Luni dosegli razdaljo, s katero so se oddaljili od Zemlje dlje kot katerikoli človek doslej, je danes sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Dosedanji rekord je leta 1970 pri 400.171 kilometrih od Zemlje postavila misija Apollo 13

Kanadski astronavt Jeremy Hansen je povedal, da je misija Artemis 2 namenjena tudi počastitvi predhodnikov v vesoljskih poletih s človeško posadko. Po njegovih besedah bi moral njihov dosežek "izzvati to in naslednjo generacijo, da zagotovita, da ta rekord ne bo dolgo obstal," navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Zdaj do Lune, vračajo se v petek

Štirje astronavti misije Artemis 2 so danes dosegli območje gravitacijskega vpliva Lune. V naslednjih urah naj bi se vesoljsko plovilo Orion najbolj približalo Luni in jo nato obletelo.

Na Zemljo naj bi se astronavti vrnili v petek, ko naj bi vesoljsko plovilo Orion pristalo v morju.

Luna
