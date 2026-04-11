Sa. B.

11. 4. 2026,
Zemlja astronavt Luna vesolje NASA Artemis 2

Sobota, 11. 4. 2026, 6.15

Zaključek devetdnevne misije

Po zgodovinski misiji so se astronavti misije Artemis 2 vrnili na Zemljo #video

Astronavti misije Artemis 2 so se varno vrnili na Zemljo in s tem zaključili zgodovinsko devetdnevno misijo vesoljske agencije Nasa, poroča BBC. Posadka je v Tihem oceanu pristala ob 20.07 uri po ameriškem času (2.07 po našem), poveljnik misije Reid Wiseman pa je potrdil, da se vsi počutijo dobro.

"To je začetek nove dobe človeškega raziskovanja vesolja," je po pristanku sporočila Nasa. 

Pristali so v Tihem oceanu, nato pa so jih s helikopterjem prepeljali na ladjo ameriške mornarice, kjer so sprva opravili zdravniške preglede. "Vsi se počutijo odlično," je potrdil zdravnik.

Artemis 2, pristanek na Zemlji | Foto: Reuters Foto: Reuters

Med svojo potjo proti Luni je vesoljsko plovilo Orion 6. aprila doseglo razdaljo, s katero so se astronavti od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej. S tem so zabeležili nov rekord, prejšnjega je leta 1970 pri 400.171 kilometrih od Zemlje postavila misija Apollo 13.

Artemis 2, pristanek na Zemlji | Foto: Reuters Foto: Reuters

