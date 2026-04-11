Astronavti misije Artemis 2 so se varno vrnili na Zemljo in s tem zaključili zgodovinsko devetdnevno misijo vesoljske agencije Nasa, poroča BBC. Posadka je v Tihem oceanu pristala ob 20.07 uri po ameriškem času (2.07 po našem), poveljnik misije Reid Wiseman pa je potrdil, da se vsi počutijo dobro.

"To je začetek nove dobe človeškega raziskovanja vesolja," je po pristanku sporočila Nasa.

Artemis II may have splashed down, but our photos and videos from the mission are still rolling in! Keep an eye on the latest: https://t.co/rzM1P0QbOl pic.twitter.com/HahXb0gCYC — NASA (@NASA) April 11, 2026

Pristali so v Tihem oceanu, nato pa so jih s helikopterjem prepeljali na ladjo ameriške mornarice, kjer so sprva opravili zdravniške preglede. "Vsi se počutijo odlično," je potrdil zdravnik.

Foto: Reuters

Med svojo potjo proti Luni je vesoljsko plovilo Orion 6. aprila doseglo razdaljo, s katero so se astronavti od Zemlje oddaljili dlje kot katerikoli človek doslej. S tem so zabeležili nov rekord, prejšnjega je leta 1970 pri 400.171 kilometrih od Zemlje postavila misija Apollo 13.

Foto: Reuters