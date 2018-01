Res je, naslednjega velikega Huaweievega zmaja ne bo v Barceloni

Izvedeli smo, kdaj bo Huawei predstavil svojega naslednjega paradnega konja

Naslednika lanskega uspešnega modela Huawei P10 bodo predstavili 26. marca v Parizu, so nam neuradno zaupali zelo zanesljivi viri.

Tako so lani Sloveniji uradno predstavili Huaweiev pametni telefon P10. Njegovega naslednika še ne bo konec februarja v Barceloni, temveč bo svetovna predstavitev, za zdaj še neuradno, en mesec pozneje v Parizu. Foto: Srdjan Cvjetović

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred kratkim smo poročali o ugibanjih in namigih, da bodo nekateri veliki proizvajalci pametnih telefonov vendarle preskočili Barcelono, natančneje tamkajšnji Mobile World Congress, pri predstavitvi svojih novih pametnih telefonov.

Medtem ko je LG s svojimi objavami te namige zase potrdil, pri Huaweiu ni bilo nekih otipljivih dokazov, da bo res tako.

Naslednji P, verjetno P20, prihaja konec marca v Pariz

Danes pa smo neuradno izvedeli, da bo dan D za novi Huaweiev P 26. marec, ko naj bi ga predstavili v Parizu. Informacijo nam je zaupal vir, ki je do zdaj vedno imel pravilne podatke.

Čeprav nam več kot to ni uspelo izvedeti, si lahko predstavljamo, da je Pariz izbran kot "mesto svetlobe", ker bodo najbrž tudi pri Huaweiu želeli poudariti svoj napredek pri kameri – tako, kot je to naredil Apple s svojim zadnjim pametnim telefonom iPhone 10 in kot bo Samsung zagotovo naredil v Barceloni, ko bo predstavil Samsung Galaxy S9.