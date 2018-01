LG ne bo več vztrajal na vsakoletni izdaji novih pametnih telefonov

Nobena skrivnost ni, da je na drugih področjih svojega delovanja LG veliko uspešnejši in opaznejši kot s svojimi mobilnimi telefoni. Foto: Reuters

Njegova napoved, da bodo novi modeli mobilnih telefonov LG prihajali na trg, "ko bo treba in ne samo zato, ker to počnejo naši tekmeci", je bila odgovor na novinarsko vprašanje, kaj lahko pričakujemo od naslednjega LG-jevega pametnega telefona G7.

Namesto več novih modelov več različic obstoječih

"Pomembneje je ostati pri dobri platformi, kot pa jo nadgrajevati vsako leto," je povedal med drugim in tudi opozoril na zaskrbljenost glede zanesljivosti dobave "litijevih komponent".

Dodal je, da bodo ob ukinitvi vsakoletnega imperativa pestrost ponudbe v prihodnje zagotavljali z več različicami telefonov iz serij G in V, ki bodo prilagojene posameznim regijam in uporabniškim skupinam. Tako bi G7, pričakujemo ga spomladi, lahko postal zadnji LG-jev nov telefon, katerega predstavitev je sledila v letnih ciklih. Morda celo edini, ki ga bo LG na trg poslal letos.

Najboljši pametni telefoni južnokorejskega proizvajalca LG (na fotografiji LG V30) na trgu ne poženejo toliko uspeha in pozornosti, kot bi si glede na svoje lastnosti zaslužili. Foto: Matic Tomšič

Še vedno v rdečem, a manj kot leto prej

LG-jev oddelek za pametne telefone je že 11. trimesečje zapored v rdečih številkah, a se tudi zanje razmere obračajo na boljše. V letu 2017 jim je uspelo zmanjšati izgube za več kot 40 odstotkov v primerjavi z letom prej, trend okrevanja bi se lahko nadaljeval tudi letos.

Največjega dela prihodkov od pametnih telefonov LG ne ustvarja na svojih najboljših modelih, temveč na najcenejših in najpreprostejših. Ni se namreč mogoče izogniti vtisu, da tržni uspeh najboljših LG-jevih telefonov ne dosega ravni, ki bi jih glede na svoje lastnosti morali, in da največje "živali" serij V in G, med njimi tudi odlični V30, ostajajo praktično neopažene.

Naslednik modela G6 (na fotografiji), ki ga pričakujemo spomladi, bo najbrž zadnji, ki ga bodo na trg poslali v okviru letnega cikla - morda bo celo edini nov LG-jev mobilni telefon letos. Foto: Reuters

Več pozornosti za nove priložnosti

Ker jim gre na drugih področjih bistveno bolje, bodo del svoje pozornosti in prizadevanj s področja mobilnih telefonov na druga področja, tako na tista, kjer so uspešni (npr. televizorji), kot tudi v razvoj novih tehnologij, kot so avtonomna vožnja in umetna inteligenca.

Korejski tisk je ugibal, da bi ta napoved lahko pomenila ukinitev serije G in poudarek na seriji V, a so LG-jevi govorci to nemudoma označili za napačno informacijo. Zatrjujejo, da glede imena naslednjega paradnega konja iz vrst LG-jevih pametnih telefonov še ni nobene odločitve.