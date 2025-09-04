Število žrtev potresa v Afganistanu še vedno strmo narašča

Uničujoč potres, ki je z magnitudo 6 v nedeljo prizadel odročne vasi na goratem vzhodu Afganistana, je zahteval najmanj 2.200 življenj, več kot 3.600 ljudi je bilo poškodovanih, je danes sporočila talibanska vlada v Kabulu. Na omrežju X je dodala, da nadaljujejo reševalne operacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Četrti dan po tem najsmrtonosnejšem potresu v državi v zadnjih desetletjih so reševalci in prostovoljci danes pod ruševinami poslopij našli nova trupla, a nadaljujejo iskanje v upanju, da bodo našli tudi preživele.

Reševalne operacije upočasnjuje omejen dostop do najbolj prizadetih goratih območij province Kunar ob meji s Pakistanom, saj skalni podori ob ponavljajočih se popotresnih sunkih ovirajo že tako nevarne ceste, ki so izklesane v pobočja klifov.

Foto: Reuters

Uspelo jim je priti do vseh odročnih vasi

Reševalcem je medtem danes uspelo priti do vseh prizadetih odročnih vasi, a se bojijo, da je le malo upanja, da bodo pod ruševinami še našli preživele.

Čeprav je več držav že poslalo pomoč, več sto ljudi v najodročnejših krajih še ni dobilo hrane in druge pomoči. Več tisoč revnih družin pa je brez strehe nad glavo. V obubožani državi po desetletjih vojn dostavo pomoči sicer ovira tudi slaba infrastruktura.

Svetovna zdravstvena organizacija je opozorila, da bolnišnicam primanjkuje medicinskih zalog, zdravil in osebja. Zaprosila je za štiri milijone dolarjev, da bi lahko izvedla življenjsko pomembne zdravstvene intervencije, razširila mobilne zdravstvene storitve in distribucijo zalog.

Foto: Reuters

Potres prizadel več kot pol milijona ljudi

Nevladne organizacije in Združeni narodi so opozorili, da je potres povzročil krizo znotraj krize v državi, ki se sooča z eno največjih humanitarnih kriz na svetu, kjer naj bi letos humanitarno pomoč potrebovalo 23 milijonov ljudi.

Direktor agencije ZN za begunce Filippo Grandi je opozoril, da je potres prizadel več kot pol milijona ljudi.

Sosednji Pakistan medtem nadaljuje izgon Afganistancev tudi na območja, ki so bila prizadeta v potresu. V torek so jih v prizadeto provinco Nangarhar izgnali več kot 6.300, poroča AFP.