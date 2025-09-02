Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
2. 9. 2025,
15.45

Osveženo pred

0 minut

potres Afganistan

Torek, 2. 9. 2025, 15.45

0 minut

Vzhod Afganistana stresel nov potres

Avtorji:
St. M., STA

Potres Afganistan | Foto X/@LaxmanTarad

Foto: X/@LaxmanTarad

Vzhod Afganistana, ki ga je v nedeljo zvečer prizadel potres z magnitudo 6,0 in zahteval več kot 1.400 življenj, je danes stresel nov potres z magnitudo 5,2, je sporočila Ameriška geološka služba (USGS).

Epicenter potresa je bil blizu žarišča prvega, ki je državo prizadel v nedeljo zvečer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih USGS je bil epicenter potresa 34 kilometrov severovzhodno od mesta Džalalabad v provinci Nangarhar, slabih 150 kilometrov vzhodno od prestolnice Kabul.

Potres Afganistan
