Quick Charge 5 obljublja najhitrejše polnjenje mobilnih telefonov do zdaj

Tehnologija Quick Charge 5 deluje (le) z najnovejšima Qualcommovima procesorjema Snapdragon 865 in Snapdragon 865 Plus, ki ju še pričakujemo v nekaterih pametnih telefonih višjega in predvsem najvišjega razreda.

Obljublja, da je z njo mogoče napolniti akumulator od popolnoma praznega do polovice že v petih minutah.

Tehnologijo Quick Charge 5 bodo v svojih polnilnih napravah podpirali tudi drugi proizvajalci. Foto: Qualcomm

Moč, ki smo je vajeni pri polnjenju prenosnikov

Čeprav gre za idealne razmere v laboratorijskem okolju, ki niso vedno ponovljive v običajnih okoliščinah, gre pri tehnologiji Quick Charge 5 vsekakor za velik napredek, saj za enak učinek v primerljivih razmerah potrebuje zdajšnja tehnologija Quick Charge 4 skoraj trikrat več časa.

Tehnologija Quick Charge 5 podpira moči več kot sto vatov, kar je primerljivo z močmi, s katerimi se polnijo akumulatorji prenosnih računalnikov.

Dvakrat dlje še ne pomeni dvakrat več

Vedeti pa je treba, da pet minut za polnjenje do polovice še ne pomeni, da bo akumulator (številni mu ne povsem pravilno rečejo baterija) pametnega telefona popolnoma napolnjen v desetih minutah. Pri vseh hitrih polnjenih se namreč zadnjih nekaj deset odstotkov vedno polni počasneje, saj se s tem prepreči morebitno pregrevanje ali kakšen drug zaplet z akumulatorjem.

Qualcommova tehnologija Quick Charge 5 omogoča do štirikrat hitrejšo polnitev v primerjavi s predhodnico četrte generacije. Foto: Qualcomm

Toda pri Qualcommu ugotavljajo, da je v že omenjenih laboratorijskih razmerah, kjer se akumulator v petih minutah napolni do polovice, za polnjenje do sto odstotkov še vedno dovolj prijetno kratkih 15 minut.

Z dvema gre hitreje

Hitrejše polnjenje zagotavljajo predvsem z iznajdbo, ki jo sicer uporabljajo še pri nekaterih načinih hitrega polnjenja: akumulator je namreč razdeljen v dve celici, ki ju polnijo sočasno – nekako tako, kot da bi bazen z vodo polnili hkrati z dvema cevema namesto zgolj z eno.

Qualcomm še poroča, da ima v primerjavi s četrto generacijo tehnologije Quick Charge peta generacija 70 odstotkov več učinkovitosti, do štirikrat višje hitrosti in kar deset stopinj Celzija nižjo temperaturo med polnjenjem.

Zdaj bi si želeli tudi zmogljivejše akumulatorje

Čeprav proizvajalcem mobilnih telefonov ne uspe doseči večjih prebojev, ki bi omogočili daljše trajanje posameznega polnjenja akumulatorja, so izboljšave tehnologij hitrega polnjenja pogosto na dnevnem redu.

Tako je na primer proizvajalec Oppo nedavno napovedal novo rešitev flash charge, ki s 125-vatno tehnologijo obljublja polnitev akumulatorja z zmogljivostjo 4000 miliamperskih ur od nič do polnega v manj kot 20 minutah.

Hitro polnjenje (ni) neškodljivo za akumulator

Kot pri vseh tehnologijah polnjenja bodo tudi v tem primeru najvišje hitrosti mogoče le z ustreznimi polnilci in kabli ter napravami, ki to tehnologijo hitrega polnjenja podpirajo.

Hitra polnjenja so sicer zelo praktična za nas uporabnike, a mnenja o tem, ali je hitro polnjenje dobro in primerno za akumulatorje, so deljena. Hitra polnjenja zagotovo dolgoročno niso dobra za akumulatorje, vendar še ni jasno, ali gre za takšen obseg sprememb, ki bi jih uporabnik opazil, še preden bi bil tudi sicer čas za zamenjavo telefona.

Tako ima Samsung …

Preverili smo, kakšne so zmogljivosti hitrega polnjenja na dveh najbolj prodajanih znamkah pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android pri nas.

Samsung Galaxy S20 Ultra Foto: Kristjan Kovač

Iz Samsunga so nam odgovorili, da nekatere njihove (premijske) naprave podpirajo 45-vatno hitro polnjenje. Medtem ko se pri 25-vatnem polnjenju popolnoma prazen akumulator napolni do vrha v 70 minutah, se pri 45-vatnem polnjenju ta čas skrajša na 50 minut. Tudi tokrat seveda gre za idealne laboratorijske razmere, a ker so od takrat nadgradili in izboljšali programsko opremo, so se te vrednosti morda celo izboljšale.

… tako pa Huawei

Pri Huaweiu, kjer so ravno danes izvedeli, da so se v drugem letošnjem trimesečju zavihteli na prvo mesto po prodaji pametnih telefonov, so nam pojasnili, da ima Huawei Mate Xs najhitrejše polnjenje med vsemi njihovimi napravami – njegovo 55-vatno polnjenje SuperCharge napolni popolnoma prazen akumulator zmogljivosti 4.500 miliamperskih ur na 85 odstotkov v 30 minutah. Sledita P40 Pro+ in P40 Pro, ki imata 40-vatno hitro polnjenje.

Huawei Mate Xs ima med vsemi Huaweievimi telefoni najhitrejše polnjenje. Foto: Srdjan Cvjetović

Ob tem oba opozarjata, da so rezultati v praksi odvisni od številnih dejavnikov, med drugim tudi od procesorja naprave, omrežja, v katerem je naprava prijavljena, in seveda tudi od tega, ali napravo polnimo vklopljeno, med intenzivno rabo ali izklopljeno. V idealnih laboratorijskih razmerah je temperatura 25 stopinj Celzija, relativna vlažnost pa med 45 in 80 odstotki.