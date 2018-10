Poglejte nova razkritja Nase o slavni ledeni gori

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ledena gora nenavadno pravilne pravokotne oblike , ki jo je fotografiralo raziskovalno letalo ameriške vesoljske agencije Nasa, je v preteklih dneh postala prava internetna senzacija. Ker je bil na fotografiji viden samo del ledene gore, se je marsikdo spraševal, kako je videti v celoti. Nasa je zaradi izrednega zanimanja za kos antarktičnega ledu zato objavila še nekaj fotografij in videoposnetkov.

To je slavna fotografija ledene gore, ki zelo spominja na geometrijsko telo:

Foto: NASA

Ker praktično ni bilo medija, ki ne bi omenil zgornje igre narave, uporabniki pa so ga množično delili tudi na družbenih omrežjih, so pri ameriški vesoljski agenciji Nasa izdali še več fotografij in tudi nekaj videoposnetkov nenavadne ledene gore.

Opazili so jo po naključju, a je bila preveč fotogenična, da bi zamudili priložnost

Jeremy Harbeck, eden od vodilnih znanstvenikov raziskovalnega projekta Operacija Ledeni most, s katerim Nasa dokumentira aktivnost ledenih plošč v polarnih območjih našega planeta, je sicer dejal, da so kvadrasto ledeno goro v objektiv kamere ujeli bolj po naključju.

"Po naključju smo jo opazili, ko smo leteli proti ledeni gori A68. Bila je res fotogenična, zato sem moral nekajkrat pritisniti na sprožilec," je Harbeck dejal za uradno spletno stran Nasinega projekta Operacija Ledeni most.

Dodatne fotografije ledene gore in njene okolice je Nasa objavila na svojem uradnem profilu na platformi Flickr.

Takole je slavna ledena gora videti na satelitski sliki:

Kot je razvidno s te fotografije, ledena gora iz ptičje perspektive ni popoln pravokotnik. Pri Nasi so bili vseeno precej začudeni nad njenim lomljenjem od ledene plošče Larsen C - da ima sveža ledena gora dva prava kota, se namreč ne zgodi prav pogosto. Foto: NASA

Še ena zelo podobna tako imenovana mizasta ledena gora pravokotne oblike:

Foto: NASA

Več mizastih ledenih gmot, v ozadju pa tisto, kar je znanstvenike Nase zanimalo najbolj - megalomanska ledena gora A68, katere površina je malce večja od četrtine površine Slovenije:

Foto: NASA

Foto: NASA

Še en videoposnetek preleta mizastih ledenih gor, v ozadju ogromna A68:

