Podelili nagrade za izjemne prispevke pri digitalni preobrazbi #foto

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je danes v Mariboru prvič podelilo nagrade DigiVzornik za izjemne prispevke pri digitalni preobrazbi družbe in gospodarstva v Sloveniji. Prejelo jih je deset ustanov. Kot so sporočili z ministrstva, želijo z nagradami med drugim spodbuditi prihodnje inovacije pri digitalizaciji.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je v nagovoru udeležencem izpostavila, da digitalni svet kljub "določenim negativnim vzorom" prinaša ogromno pozitivnega. "S pomočjo sodobnih digitalnih tehnologij so naša vsakdanja opravila lažja in enostavnejša, kakovost našega bivanja je višja, storitve pa so boljše in učinkovitejše," je dejala.

Izbrana področja niso naključna

Področja, na katerih je strokovna komisija izbrala digitalne vzornike, po njenih besedah niso naključna. "So prednostne točke naše krovne strategije Digitalna Slovenija 2030 ter povezane ustvarjajo celoto digitalne preobrazbe naše družbe in gospodarstva," je navedla in dodala: "Lastnosti, ki nekoga delajo za vzornika ter so vredne občudovanja in posnemanja, ter cilji, ki smo si jih zastavili na ministrstvu za digitalno preobrazbo, so vsi povezani s temeljnimi vrednotami, kot so solidarnost, empatija, ustvarjalnost, sodelovanje in družbena odgovornost."

Nagrade so prejeli Internet Institut za zasebni sistem omrežja pete generacije, zavod Risa za odprtokodno aplikacijo oziroma spletno klepetalnico, prilagojeno ljudem z ovirami oziroma invalidnostmi, NoprintZ za projekt izdaje in prejema digitalnega računa na prodajnih mestih ter Mestna občina Kranj za projekta Katalog živil za javno naročanje in Mestna podatkovna platforma.

Prejeli so jih tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani za projekt CyberLab, Znanstveno društvo Sledilnik za projekt zdravniki.sledilnik.org, Mestna občina Ljubljana za strategijo digitalnega razvoja občine v obdobju 2023-2027, A1 in Taktik za projekt Spletne brihte ter Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje za projekt Vzorčno mesto oziroma Pattern City.

Fotografije s podelitve nagrad si oglejte v spodnji galeriji: