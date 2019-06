Hvalnica Sloveniji: To je država, po kateri se je treba zgledovati

Bitcoin.com, eden vodilnih svetovnih spletnih portalov na področju kriptovalut, je izdal krajši dokumentarec, ki Slovenijo opeva kot eno na področju kriptovalut in z njimi povezanih tehnologij najbolj naprednih držav na svetu. "V državi z dvema milijonoma prebivalcev je lokacij, kjer lahko zapravljaš kriptovalute, več kot v celotnih ZDA," so pri Bitcoin.com pohvalili ne le slovensko kriptosceno, temveč tudi posluh vodstva države za nove uporabne tehnologije.

Zgornji šestminutni dokumentarni film, ki Slovenijo prikazuje kot vodilno državo na področju plačevanja s kriptovalutami, je nastal po nedavnem obisku delegacije spletnega portala Bitcoin.com na čelu z Rogerjem Verom.

Roger Ver je eden od pionirjev sveta kriptovalut in lastnik spletnega portala Bitcoin.com. V bitcoin in podjetja, ki se ukvarjajo s kriptovalutami, je začel vlagati že leta 2011. Foto: bitcoin.com

Film kot glavni razlog za prepoznavnost in ugled Slovenije na področju kriptovalut in z njimi povezanih tehnologij navaja dejstvo, da je pri nas s kriptovalutami, kot sta bitcoin in predvsem bitcoin cash, katerega velik podpornik je Roger Ver, mogoče plačati na več lokacijah kot, na primer, v Združenih državah Amerike.

Največ zaslug za to ima po mnenju Bitcoin.com ljubljansko podjetje Eligma, ki je svoj sistem za plačila s kriptovalutami Elipay ponudilo že na več kot 300 lokacijah po vsej Sloveniji, pred kratkim pa so vanj vključili tudi prve lokacije na Hrvaškem.

Tako je videti plačilo z Elipay:

Bitcoin.com v filmu poudarja tudi, da iz Slovenije prihaja precej kriptopodjetij, ki so velika imena tudi v svetovnem merilu.

Izpostavili so Viberate, ki razvija platformo za glasbene koncerte ter povezovanje med glasbeniki in organizatorji tekmovanj, in OriginTrail, ki s pomočjo tehnologije veriženja podatkovnih blokov (blockchain) zagotavlja nezmotljivo sledljivost prehranskih izdelkov od proizvodnega obrata do trgovinski polic.

Za prepoznavnost Slovenije v kriptosvetu je tako namenoma kot nenamenoma veliko naredila tudi politika

Po mnenju Bitcoin.com ima veliko zaslug za dobre obete za prihodnost Slovenije, kar zadeva kriptovalute in podjetja, ki se ukvarjajo s tehnologijo blockchain, tudi slovenska politika, in sicer zaradi dveh razlogov.

Prvi je ta, da je zakonodaja, kar zadeva kriptovalute, v Sloveniji še vedno zelo ohlapna, zaradi česar se je lahko kriptoscena v Sloveniji razvila zelo hitro, saj podjetjem ni bilo treba upoštevati cele vrste zakonov in regulacij.

Drugi razlog je zanimanje slovenske vlade za tehnologijo, na kateri temeljijo kriptovalute. Bitcoin.com je izpostavil predvsem pripravljenost nekdanjega predsednika slovenske vlade Mira Cerarja za implementacijo tovrstnih tehnologij v slovenski javni upravi.

