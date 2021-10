"Operaterji 5G morajo ponuditi več kot zgolj povezljivost"

Dubaj, eden od sedmih emiratov v Združenih arabskih emiratih, zagotovo ni bil naključno izbran za prizorišče letošnjega strokovnega dogodka Global Mobile Broadband Forum (MBBF), ki že dvanajstič nastavlja ogledalo dosežkom mobilne širokopasovnosti.

V Dubaju je 5G že skoraj pri vsakomer

Združeni arabski emirati so namreč pionir v uvedbi komercialnih mobilnih omrežij pete generacije – najmanj eden izmed tamkajšnjih mobilnih operaterjev že dosega 90-odstotno pokritost prebivalstva s signalom 5G.

"Desetina naših naročnikov že redno uporablja 5G, povprečna hitrost prenosa podatkov pa je 440 megabitov v sekundi," je na dogodku povedal Salim Al Baluši, glavni tehnični direktor mobilnega operaterja du.

Zelo širok je spekter primerov rabe, kjer bodo mobilna omrežja pete generacije lahko pokazala svoje prednosti. Foto: Srdjan Cvjetović

"Ne smejo nas obravnavati zgolj kot ponudnike nevidnih kablov"

Al Baluši je obenem opozoril, da se mobilni operaterji nikakor ne smejo zadovoljiti s tem, da bodo prek svoje infrastrukture uporabnikom ponujali zgolj povezljivost. "Ne smemo se postaviti zgolj kot ponudniki nevidnih kablov, niti dovoliti, da nas tako obravnavajo," je odločno povedal.

Prepričan je, da mobilnim operaterjem 5G odpira tri jasno definirana področja, ki bo jih vsak resen in predvsem velik mobilni operater moral zajeti v svojo strategijo.

Celovite digitalne storitve bi morale biti strateški interes operaterjev

Prvo področje je področje digitalnih storitev – mobilni operaterji tako ne bi bili zgolj infrastrukturni ponudniki, temveč ponudniki celovitih digitalnih rešitev, ki bi jih razvijali v sodelovanju z relevantnimi partnerji.

5G se učinkovito povezuje tudi z drugimi digitalnimi tehnologijami, je poudaril glavni tehnični direktor mobilnega operaterja du iz Združenih arabskih emiratov Salim Al Baluši. Foto: Srdjan Cvjetović

Izmenjavo znanj med operaterjem in partnerji bi spodbujali prek odprtih laboratorijev, kar so pri operaterju du že uveljavili. Tako so že uspešno razvili in uvedli storitve, ki podpirajo in nadgrajujejo procese v proizvodnji, je še poudaril.

5G se dopolnjuje z računalništvom v oblaku

Ponujanje celovitih platformskih rešitev je navedel kot drugo strateško področje. "5G je mogoče idealno kombinirati z računalništvom v oblaku in pripadajočimi omrežji, s čimer dobijo uporabniki platformo na ključ," je pojasnil približno 500 zbranim udeležencem konference.

Tretji strateški steber za operaterje 5G je po njegovem mnenju zagotavljanje tradicionalno podatkovno zahtevnih storitev prek samostojnih, pravzaprav že zasebnih omrežij 5G za posamezna okolja. "Zbrati moramo svoje glave in poiskati svoje vire prihodkov s 5G," je sklenil svoj nastop.

Za razvoj celovite ponudbe digitalnih storitev, ki so za mobilne operaterje strateško zelo pomembna usmeritev, so nujna dobra in premišljena sodelovanja s strateškimi partnerji. Foto: Srdjan Cvjetović

"Evropski regulatorji zavirajo pogumne načrte mobilnih operaterjev"

Glavni tehnološki direktor švicarskega mobilnega operaterja Sunrise Elmar Grasser pa je prepričan, da bi že danes imeli več delujočih komercialnih mobilnih omrežij pete generacije, če "pogumnih načrtov mobilnih operaterjev ne bi zavirali regulatorji".

Pridobivanje dovoljenj za uvedbo omrežij 5G skladno s krajevnimi pravili je, tako pravi Grasser, polno izzivov. "To se dogaja po vsej Evropi, je resnična evropska težava, ki krepko povečuje stroške zagona omrežij 5G," je odločno povedal.

Grasser: Vsaka zamuda pri 5G ustvarja nove težave v družbi

Regulatorji po njegovih besedah zelo otežujejo razmere in, kot pravi, ustvarjajo nevarne razmere, kajti "5G je pomemben za družbo in je gonilo številnih panog, zato sleherna zamuda ustvarja nove težave.

Glavni tehnični direktor švicarskega operaterja Sunrise je spregovoril tudi o eksponencialni rasti mobilnega podatkovnega prometa, Foto: Srdjan Cvjetović

Operaterjem svetuje, naj ne varčujejo pri kakovosti omrežja, četudi vsaka dodatna naložba v zanesljivost in zmogljivost, vsaj na prvi pogled, podaljšuje čas do povračila vloženih sredstev. "Slabo omrežje bi bilo za nas zelo drago, saj bi nas nezadovoljni uporabniki nenehno klicali, ubogi svetovalci za pomoč pa pravzaprav takih težav niti ne bi mogli rešiti."

Bolj kot hitrost je pomembna uporabniška izkušnja

Na koncu je Grasser še zelo jasno povedal: "Preprečiti slabo uporabniško izkušnjo je bistveno bolj pomembno kot doseči najvišje hitrosti mobilnega podatkovnega prenosa na nekem omejenem območju."

V švicarskem omrežju sunrise je delež podatkov, ki potuje prek omrežja 5G, približno deset odstotkov, a se, kot zatrjuje Grasser, vsak teden poveča za še pol odstotne točke. "Ugotavljamo tudi, da so uporabniki omrežja 5G občutno zadovoljnejši od uporabnikov omrežja 4G, zato smo prepričani, da je naša strategija pravilna.

5G bo še več prednosti kot neposredno uporabnikom prinesel na področju številnih aplikacij za vsakdanjo rabo, industrijske potrebe in nasploh za izboljšanje kakovosti življenja. Foto: Srdjan Cvjetović

Tudi mi bi lahko imeli svojo kamelo za dirko

Global Media Broadband Forum je letni dogodek, ki ga organizira telekomunikacijski proizvajalec Huawei, letos pa tudi v sodelovanju s strokovnima združenjema GSMA (GSM Association), ki stoji za največjim svetovnim dogodkom mobilnih komunikacij Mobile World Congress, in SAMENA (South Asia, Middle East, North Africa) Telecommunications Council.

Med predavatelji so bili tudi predstavniki evropskih telekomunikacijskih operaterjev in regulatorjev, ne pa tudi slovenskih, čeprav bi tudi vsaj kateri izmed slovenskih operaterjev z zasluženim ponosom delil svoje dobre izkušnje.